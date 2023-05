MISTÉRIO! Cientistas encontram estrada de pedra no fundo do mar

Foi encontrada no fundo do Mar Adriático uma estrada construída há milhares de anos. O mar se trata de um pequeno golfo, o mesmo faz parte do Mar Mediterrâneo. Os dados da descoberta foram divulgados segundo arqueólogos da Universidade de Zadar, Croácia.

Conforme estes arqueólogos, os restos dessa trilha da Idade da Pedra foram descobertos no sítio neolítico submerso de Seoline, situado na costa de uma ilha croata. Mais informações sobre a descoberta estão no artigo a seguir.

O fundo do mar é admirado por ser encantador e repleto de surpresas | Imagem: edição/ noticiadamanha.com.br.

Como foi feita a descoberta da pedra no fundo do mar

A estrada de pedra no fundo do mar, segundo os pesquisadores, ligava a ilha a um assentamento, no qual, ficava em uma massa de terra artificial. Porém, agora ela está situada entre quatro a cinco metros abaixo do nível do mar.

Em 2021, quando os arqueólogos estavam analisando imagens de satélite das águas ao redor da ilha, Soline foi avistado. Ao verificarem que havia algo incomum no fundo do mar, os arqueólogos mergulharam para verificar do que se tratava.

Assim que exploravam, eles se depararam com as muralhas de um antigo assentamento. O mesmo parecia que estava conectado à ilha principal por uma faixa de terra pequena. Como o local está debaixo da água, entende-se que ele tenha sido construído pela cultura neolítica de Hvar, a qual ocupava o Adriático oriental.

Apesar de a data do carbono encontrado indicar que os itens tenham cerca de 4,9 mil anos, estudiosos acreditam que a estrada de pedra tenha mais tempo, podendo chegar a 7 mil anos.

Ela foi feita com lajes de pedra, as mesmas foram empilhadas e estavam enterradas sob camadas de lama no fundo do mar. Elas têm cerca de quatro metros de altura.

Mais uma estrada de pedra descoberta

Outra estrada de pedra também foi encontrada, além da estrada encontrada no fundo do mar croata. Conforme o que foi anunciado, a passarela pavimentada está lá por milênios, e o seu estado ainda está conservado foi devido a crosta croata é pontilhada com ilhas que protegem a região de grandes ondas.

Os pesquisadores revelaram detalhes importantes da sua grande descoberta da estrada neolítica. Ela está em andamento ao redor da Baía de Gradina, que fica do lado oposto de Korčula.

A equipe anunciou que identificou um segundo assentamento submerso. Ele possui uma profundidade como a de Soline, sendo quase igual ao local que foi descoberto em 2021.

Eles também revelaram que as escavações das ruínas subaquáticas encontraram:

Lâminas de sílex;

Machados de pedra;

Fragmentos de mós, ou seja, pedras de moinho.

O mesmo que ocorreu em Soline, os objetos encontrados citados acima, também podem estar associados à cultura Hvar. Isso significa que ela também se parece com a estrada de pedra encontrada no fundo do mar croata.

