Fique atento para a avaliação social do BPC; como funciona?

Primeiro de tudo é importante destacar que o BPC (Benefício de Prestação Continuada) por mais que seja pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) n]ao é um benefício previdenciário é um benefício de assistência social, e o seu público-alvo são idosos acima de 65 anos e pessoas que tem deficiência que não tem como se sustentar.

Porém para que a pessoa consiga ter acesso ao BPC é necessário passar por uma avaliação, seja presencialmente ou videoconferência. No texto abaixo vamos explicar melhor como funciona a avaliação social.

Avaliação Social – BPC

A avaliação social é uma das etapas mais importantes que a pessoa que quer receber o BPC deve passar. Tudo é feito através de uma entrevista por um assistente social para saber se realmente a pessoa atende os requisitos solicitados para ter direito ao BPC.

Nessa entrevista, a assistente social faz uma lista de perguntas e partir disso analisa se realmente a situação em que a família está, principalmente financeira e como anda a saúde do solicitante. Para fazer agendamento da avaliação social basta acessar o site ou aplicativo MEU INSS ou agendar através do número de telefone 135 (ligação gratuita).

É importante destacar que durante esse período de avaliação não pode ter acompanhante junto com o solicitante. No entanto, tem casos que estão descritos na Lei que são exceção. Lembrando que essa avaliação social é somente pata quem está fazendo o pedido inicial do BPC, ou seja, não está disponível para outros pedidos como revisão e recursos.

Quanto tempo demora para ter a resposta da avaliação?

Conforme diz a Lei 9.784/1999 o órgão tem até 30 dias depois do pedido estar protocolado para aceitar ou negar o mesmo. Esse prazo também é aplicado e feito para pedidos de revisão.

No entanto, conhecendo um pouco mais da mesma Lei ela permite que aconteça prorrogação por mais 30 dias, porém se isso acontecer o próprio INSS precisa dar uma explicação o porquê é necessário ter mais tempo. No fim, o prazo máximo que podemos destacar para uma análise do BPC é de até 60 dias.

Avaliação da assistente social

Como dito acima, a assistente social faz uma lista de perguntas para entender o caso de cada pessoa e avalia pontos como:

Se tem realmente deficiência

Composição familiar, ou seja, quem vive junto com a pessoa deficiente ou idoso

Se os parentes trabalham

Como é a composição da renda familiar

Analisar moradia e irá observar as condições de higiene e saneamento

Condições do solicitante do BPC LOAS em relação aos seus tratamentos de saúde

Quais são os meios que essa família tem para sobreviver

Os familiares do idoso/deficiente ajudam financeiramente

O solicitante necessita de alimentação especial

Como anda as questões de acesso a alimentos/medicamentos.

