13º DO INSS: veja os dias em que será antecipado neste ano

Saiu uma ótima notícia para todos os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Recentemente o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um anúncio que deixou todos felizes ao saber da antecipação do pagamento do 13º para os segurados do INSS, os repasses já devem começar neste mês e ir até junho.

O calendário de pagamento dessa antecipação será o mesmo que que seria utilizado nos pagamentos regulares para todos os aposentados e pensionistas do órgão. Para que cada pessoa saiba a data certa em que deve receber é através do último número do cartão.

Também tem outra opção de fazer essa consulta que é através do aplicativo MEU INSS (está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS), assim que entrar na conta basta conferir a data e o valor que será depositado.

Confira o calendário de pagamento do 13º do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário de pagamento do 13º salário

É importante destacar que existem dois calendários sobre esse repasse que vai acontecer do 13º salário, um é voltado somente para as que recebem o valor do salário-mínimo, já o outro é para as pessoas que recebem um valor acima do salário-mínimo.

Siga abaixo os dois calendários de pagamentos e já confira que data irá receber.

Calendário de pessoas que recebem um salário-mínimo

Final do benefício 1: 25 de maio e 26 de junho

Final do benefício 2: 26 de maio e 27 de junho

Final do benefício 3: 29 de maio e 28 de junho

Final do benefício 4: 30 de maio e 29 de junho

Final do benefício 5: 31 de maio e 30 de junho

Final do benefício 6: 1 de junho e 3 de julho

Final do benefício 7: 2 de junho e 4 de julho

Final do benefício 8: 5 de junho e 5 de julho

Final do benefício 9: 6 de junho e 6 de julho

Final do benefício 0: 7 de junho e 7 de julho.

Calendário de pessoas que recebem um valor a mais do salário-mínimo

Final do benefício 1 e 6: 1 de junho e 3 de julho

Final do benefício 2 e 7: 2 de junho e 4 de julho

Final do benefício 3 e 8: 5 de junho e 5 de julho

Final do benefício 4 e 9: 6 de junho e 6 de julho

Final do benefício 5 e 0: 7 de junho e 7 de julho.

Veja também: INSS: reajuste de 25% foi confirmado para estes beneficiários

13º salário do INSS

Lembrando que quem pode receber a antecipação do 13º salário do INSS são as pessoas que recebem neste ano: aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Veja também: INSS alerta para mudanças na duração da Pensão por Morte