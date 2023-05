Precisando CHORAR? Romance da Netflix faz as lágrimas rolarem

Embora seja parte da vida de qualquer pessoa, a morte nem sempre é bem aceita, principalmente quando chega cedo demais, quando dezenas de planos estão sendo feitos. E é basicamente sobre isso que trata o filme “Perfeita para Você”, um romance da Netflix que é considerado um dos mais tocantes da plataforma.

Ideal para quem gosta de refletir sobre a vida, esta obra, que também possui uma boa pitada de drama, é perfeita para ser assistida debaixo do cobertor, com um lencinho do lado. E o motivo para isso é explicado logo a seguir.

Estes romance da Netflix é perfeito para quem gosta de se emocionar | Imagem: yousafbhutta / pixabay.com

“Perfeita para Você”: o romance da Netflix que arranca lágrimas de qualquer pessoa

Existem inúmeros romances da Netflix que fazem com que até mesmo as pessoas mais “duronas” acabem chorando. Mas “Perfeita para Você” certamente merece grande destaque nesta lista.

O filme conta a história de Abbie (interpretada por Gugu Mbatha-Raw), que é uma pessoa muito controladora e está noiva de Sam (interpretado por Michiel Huisman): os dois se conhecem desde crianças e, após uma vida inteira juntos, estão com tudo encaminhado para o tão sonhado casamento.

Abbie, porém, começa a sentir algo em sua barriga e, ao consultar um médico, achando que está grávida, descobre que, na verdade, não se trata de um bebê, mas sim de um nódulo. Nódulo este esse, do tamanho de uma tangerina, representa um câncer avançado.

Outros exames revelam mais nódulos e, também, a triste notícia de que não há cura, devido à saúde de Abbie já estar muito deteriorada: ela, porém, decide tomar as rédeas da situação, como sempre fez com tudo em sua vida.

Os serviços do casamento são cancelados, bem como a matrícula da academia, e um perfil é criado para Sam, dentro de um app de namoro, a fim de que Abbie consiga achar alguém para substituí-la. E este último passo, inevitavelmente, faz com que o casal comece a ter suas primeiras crises, que se desenrolam de modo a emocionar qualquer pessoa.

Um filme feito por mulheres, para mulheres

Dirigido por Stephanie Laing, com a trilha sonora impecavelmente escolhida por Lesley Barber e os figurinos selecionados por Whitney Anne Adams, “Perfeita para Você” foi criado por uma equipe composta por grandes mulheres, e isso definitivamente não é uma coincidência.

Laing escolheu trabalhar desta forma para dar mais oportunidades às mulheres da indústria do cinema. E, também, por acreditar que este romance da Netflix é feminino: ela afirma que existem histórias que simplesmente devem ser contadas pelas mulheres.

Aliás: ver como uma mulher é capaz de viver seus últimos dias dedicando tempo a quem ama, mesmo estando sofrendo com um câncer terminal, de fato é extremamente feminino, pois mostra uma força que somente as mulheres possuem.

Então, é preciso realmente se preparar: “Perfeita para Você” é um dos filmes mais delicados, emotivos e sensíveis da plataforma, e pode partir qualquer coração. Porém, há um lado positivo: ele também é capaz de juntar os pedacinhos, fazendo surgir uma sensação única de aconchego e esperança.

