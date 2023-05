10 LANÇAMENTOS imperdíveis para quem assina Amazon Prime

Concorrente direta da famosa Netflix, a plataforma Amazon Prime, também chamada simplesmente de Prime Video, frequentemente acrescenta novos títulos de filmes e séries em seu catálogo.

E, o melhor: os lançamentos são para todos os gostos, perfeitos para quem não abre mão de uma novidade para assistir no final de semana ou em um feriado, por exemplo.

Desde o início do ano até agora, diversas obras de peso, muito aguardadas pelo público, foram inseridas na aba “filmes”: e as 10 melhores podem ser conferidas por meio do tópico a seguir.

A Amazon Prime sempre renova seu catálogo de séries e filmes | Imagem: Thibault Penin / unsplash.com

Os melhores lançamentos que chegaram na plataforma Amazon Prime Video em 2023

Comédia, animação, terror… Nos lançamentos do Prime Video, da Amazon, tem de tudo um pouco, conforme é possível notar na lista abaixo:

Filme 1: Coringa

Um dos maiores sucessos do cinema em 202, este filme conta a história de um dos vilões mais famosos dos quadrinhos.

É perturbador para muitas pessoas. Mas ganhou diversas indicações ao Oscar, e isso definitivamente atesta sua qualidade.

Filme 2: Invocação do Mal: a Ordem do Demônio

Este é o filme de número 8, na sequência de sucessos com título Invocação do Mal.

É perfeito para quem ama terror e, também, para quem gosta dos casos paranormais atendidos pelos Warren.

Filme 3: Meu Malvado Favorito

Quando um dos maiores vilões do mundo se torna pai adotivo “sem querer”, a diversão é inevitável.

Meu Malvado Favorito é perfeito para assistir com as crianças.

Filme 4: Os Fantasmas se Divertem

Grande clássico dos anos 80, e dirigido pelo incrível Tim Burton, possui nomes de peso no elenco, e é aterrorizante na medida certa.

Aliás: suas cenas são muito mais hilárias do que aterrorizantes.

Filme 5: Space Jam: O Jogo do Século

Space Jam, por sua vez, fez imenso sucesso nos anos 90, ao colocar Michael Jordan para jogar basquete com a divertida turma Looney Tunes.

É o filme ideal para quem curte aquela sensação de “Sessão da Tarde”.

Filme 6: Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras

Holmes e Watson continuam suas vidas e trabalhos, com direito a muitos disfarces para manter os oponentes distraídos.

Porém, uma série de assassinatos os coloca de fato em ação eletrizante novamente, garantindo muita diversão para quem está do outro lado da tela.

Filme 7: A Lenda de Tarzan

Quem ama a versão da Disney também irá gostar desta recente releitura que Tarzan recebeu.

Neste filme, ele vive em Londres, na década de 30, e está casado. Porém, é chamado para voltar à selva, e o desenrolar da história se torna de fato interessante.

Filme 8: Aves de Rapina

Quem se apaixonou por Arlequina em Esquadrão Suicida (filme que também está no Amazon Prime) certamente irá amar também esta sequência, focado na personagem.

Aliás: a obra é repleta de ótimas heroínas.

Filme 9: Se Beber, Não Case! Parte 2

Quem quer rir muito, da forma mais despretensiosa possível, não pode deixar de ver esse filme.

Nele, Las Vegas dá lugar à Tailândia, mas o nível das piadas se mantém o mesmo.

Filme 10: Debi & Lóide – Dois Idiotas em Apuros

Por fim, mais um grande clássico dos anos 90 também foi acrescentado ao Prime Video.

Neles, dois homens extremamente ingênuos e atrapalhados se envolvem com sequestradores e criam diversas confusões: é impossível não rir do início ao fim.

As vantagens de assinar esta plataforma

Além de contar com ótimos títulos de séries e filmes, a plataforma Amazon Prime Video ainda permite que seus assinantes tenham direito a frete grátis, ao realizarem compras no site da própria Amazon.

Ou seja: as vantagens vão muito além do streaming em si.

