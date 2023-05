EXTRA, EXTRA! Governo libera lista de quem receberá R$ 1.420

Foi confirmada, pelo Governo Federal, a liberação inédita de um benefício muito específico do programa Bolsa Família, com o valor de R$ 1.420.

Ele será pago a um público muito seleto, que fez a inscrição no programa em questão. Porém, o dinheiro ainda não foi disponibilizado e, quando for, seguirá o cronograma criado oficialmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome (MDS), com o pagamento sendo realizado a partir do mês que vem (junho).

Vale ressaltar, ainda, que agora em 2023 o programa Bolsa Família terá 5 valores adicionais, conforme informado pelo governo.

Caso o cidadão beneficiário tenha direito a todos estes adicionais, poderá até mesmo ter um benefício que ultrapasse os R$ 1.420 acima citados. Inclusive, este programa segue os mesmos moldes utilizados quando ele foi criado, na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores, e o valor da parcela é calculado sempre com base na composição familiar de cada pessoa.

Desta forma, o valor mínimo do repasse mensal continua sendo de R$ 600, como já era na gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), mas algumas pessoas terão direito a receber outros valores, consideravelmente mais altos.

Mais detalhes sobre todo este contexto podem ser entendidos na leitura a seguir.

Governo prometeu e cumpriu: muitas pessoas terão benefícios maiores | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Com base nas decisões do governo, a parcela do Bolsa Família pode ser maior que R$ 600

Para entender o motivo de as parcelas deste programa ficarem tão atrativas, é preciso entender quais são os complementos adicionais que foram criados pelo Governo Federal para compor o Bolsa Família.

Aliás: é importante não só saber quais tais benefícios, mas também quais são seus respectivos valores.

O Vale-Gás obviamente merece destaque neste contexto: ele foi criado ainda na gestão de Bolsonaro e, atualmente, corresponde ao valor total de um botijão de gás cujo peso é de 13 kg. Ou seja: os quase 6 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e têm direito a este auxílio extra recebem aproximadamente R$ 110, bimestralmente.

Outro repasse extra relevante é o Benefício Primeira Infância, que está sendo pago desde março para as famílias cujas crianças tenham no máximo 6 anos de idade. Lembrando que trata-se de um adicional de R$ 150 por criança dentro desta faixa etária.

Os beneficiários do programa social petista também podem ter direito a R$ 50 a mais na parcela, se em seus núcleos familiares tiverem pessoas de 7 a 18 anos, ou mulheres gestantes: este adicional, especificamente, começará a ser pago somente em junho.

Veja também: Governo anuncia ATUALIZAÇÃO DEFINITIVA no Bolsa Família

O Benefício por Pessoa também deixará os repasses maiores

O Benefício por Pessoa, por fim, também pode fazer com que a parcela recebida pelo beneficiário chegue a R$ 1.420.

De acordo com o governo, e mais especificamente de acordo com o MDS, as famílias que tenham pelo menos 5 pessoas em sua composição receberão nada menos que R$ 142 por membro.

Ou seja: tendo 10 integrantes, a família tem direito a receber R$ 1.420, além dos acréscimos pagos por conta das crianças pequenas, por exemplo.

Veja também: Curso gratuito da USP prepara para PROFISSÕES DO FUTURO