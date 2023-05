Leilão de produtos GAMER tem preços a partir de R$ 9,99

Adquirir bons produtos gamer é a melhor forma de criar um setup e, assim, conseguir mais desempenho e mais conforto em qualquer jogo. Isso, claro, sem citar a questão da estética.

Criar um espaço gamer, porém, costuma ser um processo que demanda um investimento financeiro consideravelmente alto. Afinal, são inúmeros itens a serem adquiridos, desde peças para o computador, até cadeiras próprias ou mesmo a iluminação, para deixar o local mais atrativo.

E, para os interessados nesse universo gamer, a boa notícia é que agora existe a possibilidade de adquirir dezenas de produtos com preços extremamente reduzidos, por meio de um leilão. Leilão este que, por sinal, está com inscrições em aberto dentro do site HISA, que ficou responsável por organizar todo o evento.

Por sua vez, a lista de produtos leiloados não poderia ser mais animadora, contando com itens de marcas como Asus, Ozone e Corsair.

De acordo com a empresa organizadora, porém, é preciso agir rápido, pois o evento está marcado para acontecer às 11h do dia 11 de maio, seguindo o horário de Brasília.

Lembrando que os participantes podem conseguir produtos gamer com até 90% de desconto, com os lances iniciais sendo de R$ 9,99.

Os produtos gamer não costumam ser baratos | Imagem: ELLA DON / unsplash.com

Como participar e garantir os melhores produtos gamer por um ótimo preço

O interessado em participar deste leilão deve acessar o espaço online da leiloeira HISA para fazer sua inscrição.

No site da empresa será possível conferir todas as condições de participação e seus respectivos detalhes, incluindo as formas de pagamento e o passo a passo para a retirada dos itens adquiridos. Vale ressaltar, porém, que somente quem é maior de idade tem direito a participar do leilão.

A leiloeira HISA frisa, ainda, que os produtos gamer não poderão ser trocados, não cabendo a esta empresa assegurar que eles funcionarão como o esperado.

Entre os produtos que mais têm gerado interesse está a famosa mesa Alpha Lectra Black, que compõe o lote 325 e tem lance inicial de R$ 156,00 (mais de 80% de desconto sobre seu valor original).

A cadeira Alpha Nebula, do lote 352 e com lance a partir de R$ 242,99 também tem chamado atenção. Lembrando que a relação completa de produtos gamer a serem leiloados pode ser conferida no próprio site da HISA.

Tatiana Hisa Sato, CEO da empresa em questão, afirma que os brasileiros possuem cada vez mais interesse no mercado de jogos. E, para quem quer um setup de respeito, sem gastar muito, este leilão é a oportunidade ideal.

Um mercado que é visto com cada vez mais seriedade

Vale sempre reforçar que a profissão gamer realmente existe, e muitas pessoas passam horas na frente do computador de modo a treinar e, assim, conseguir participar de diversos campeonatos.

Campeonatos estes cujos prêmios podem ser produtos e até mesmo dinheiro. Ou seja: trata-se de um mercado realmente muito sério.

Logo, quem quer se desenvolver dentro dele definitivamente precisa adquirir produtos gamer de qualidade. Lembrando que não é preciso investir milhares de reais neste processo.

