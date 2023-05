WhatsApp: usuários informam ACESSO FANTASMA ao microfone do app

É inegável: o WhatsApp está na lista de aplicativos mais queridos por pessoas em todo o mundo. E não é para menos: trata-se de um app repleto de recursos para quem deseja se comunicar de forma dinâmica, utilizando não só texto, como também gifs, ligações, imagens, emojis, vídeos e áudios.

Ocorre, porém, que um bug deixou o funcionamento do “Whats” estranho, como se um acesso fantasma estivesse acontecendo. Afinal, diversas notificações de uso do microfone começaram a surgir, quando o aplicativo simplesmente não estava em uso e quando não havia nenhum conhecimento do usuário a respeito deste comportamento.

Essa falha foi notada especificamente no sistema operacional Android, sendo que tanto a empresa Meta quanto o próprio Google já se mostraram cientes do problema.

Para o WhatsApp, porém, este bug está ligado ao Android e seu respectivo Painel de Privacidade: um pedido para que o Google investigue o que está ocorrendo e apresente uma solução já foi feito.

Bug ou fantasma? WhatsApp assustou os usuários! | Imagem: geralt / pixabay.com

Quando que os “acessos fantasmas” no WhatsApp começaram

Oficialmente, os primeiros relatos deste bug que afetou o WhatsApp surgiu há aproximadamente um mês, mas só ganharam destaque depois que Foad Dabiri, que atua como engenheiro da rede social Twitter, fazer um comentário que, de certa forma, ganhou impulsionamento do próprio Elon Musk.

O comentário foi feito junto a uma imagem, por meio da qual Dabiri mostra que o microfone do seu smartphone estava sendo utilizado em segundo plano pelo WhatsApp de maneira consideravelmente frequente. O problema, porém, é que, como comprovado pela postagem, isso acontecia em momentos nos quais o engenheiro simplesmente não estava usando o aplicativo.

Essa informação consta no próprio relatório de privacidade do sistema operacional Android, por meio do qual é possível visualizar com que frequência os apps instalados no celular acessam a câmera e o microfone do dispositivo.

As novas funcionalidades têm recebido mais destaque que o bug em questão

Ao compartilhar a postagem acima mencionada, Musk praticamente deixou claro sua preferência por outros aplicativos. Lembrando que, não há muito tempo, ele citou a chegada das mensagens diretas criptografadas para a sua rede social, o Twitter.

Ainda no mês passado, porém, o site WABetaInfo, especializado em publicações sobre o WhatsApp, frisou o problema relacionado ao bug, informando que o mesmo já afetava especificamente os usuários de aparelhos celulares Samsung e Google Pixel.

Acredita-se que, muito em breve, este bug seja solucionado. Mas, enquanto isso, as novidades relacionadas às novas funcionalidades do “Whats” não param de surgir e deixam os usuários do aplicativo cada vez mais animados.

Os novos recursos incluem, entre outras coisas, a possibilidade de denunciar mensagens para os administradores de um grupo e criar enquetes nas quais os membros do grupo podem votar uma única vez. E tem mais: a pessoa que criar esse tipo de pesquisa não precisará acessar o aplicativo a todo momento para acompanhar a votação.

Afinal, sempre que um novo voto for calculado, uma notificação será recebida automaticamente.

