CENSURA no WhatsApp foi aprovada e deve afetar grupos; entenda

Os usuários que se preocupam com censura no WhatsApp agora contam com informações que reforçam que uma atualização a respeito desse assunto já foi anunciada pela empresa Meta, dono desse famoso aplicativo de mensagens.

Ocorre que, já no início de 2023, inúmeras novidades foram anunciadas, de modo a melhorar a experiência de todos em relação a este serviço de mensagens instantâneas. Os anúncios incluem, por exemplo, a possibilidade de silenciar as incômodas ligações de spam.

E, segundo a equipe do portal WABetaInfo, que é um dos principais quando o assunto é WhatsApp, uma das últimas versões Beta do aplicativo para o sistema operacional Android conta com uma nova função por meio da qual toda mensagem inapropriada poderá ser “denunciada” dentro dos grupos, diretamente para os administradores.

Ou seja: os administradores terão mais controle sobre as postagens que podem ou não ser feitas dentro destes espaços.

Nova funcionalidade tem sido vista como censura no WhatsApp | Imagem: Rachit Tank / unsplash.com

Para muitas pessoas isso é, de fato, censura no WhatsApp

Ao que tudo indica, muito em breve os participantes dos grupos poderão denunciar todas as mensagens que acabam por violar as regras que os administradores criaram, e que os usuários devem respeitar.

Essa funcionalidade, chamada de censura no WhatsApp por muitas pessoas, está diretamente ligada ao WhatsApp Beta do Android de versão 2.23.10.8. Aliás: oficialmente, ela é chamada de “Avaliação do Administrador”, justamente por permitir que as pessoas que ocupam esse cargo dentro dos grupos possam receber as denúncias feitas pelos membros.

Um ponto importante a respeito deste novo recurso diz respeito ao fato de que ele ficará disponível dentro das configurações do próprio grupo e, assim, sendo, somente os administradores terão poder de ativar e desativar esta função.

Vale frisar, ainda, que todas as mensagens que forem denunciadas poderão ser vistas somente pelos administradores, dentro de uma seção específica. Caso a mensagem venha a ser excluída, seu autor não saberá quem fez a denúncia, pois o anonimato, para os membros, ficará ativo.

Veja também: FIM DE UMA ERA: WhatsApp diz adeus definitivo para estes celulares

Como, exatamente, no novo recurso do WhatsApp irá funcionar

Antes de mais nada, a nova funcionalidade deverá ser ativada por um administrador do grupo.

Depois disso, sempre que um membro denunciar uma mensagem, automaticamente será enviada uma notificação para o administrador, para que o mesmo analise a denúncia e decida se irá apagar a mensagem, deixando-a indisponível para todos, ou se a manterá dentro da conversa.

Sendo assim, embora possa parecer uma espécie de censura no WhatsApp, esta novidade deve ser vista pelo lado positivo. Afinal, por meio dela, os administradores conseguirão melhorar significativamente seus grupos, transformando-os em um ambiente melhor graças às denúncias feitas pelos membros.

Porém, ainda é preciso aguardar: assim como outras funcionalidades que a Meta no início do ano, esta também está em fase de desenvolvimento, e muito em breve será entregue para testes a um seleto grupo de testadores do WhatsApp Beta. Mas, claro: mesmo para testar esse novo recurso, tais testadores deverão manter o aplicativo sempre atualizado.

Veja também: WhatsApp pode ficar FORA DO AR no Brasil; entenda por que