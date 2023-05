Casas e apês MAIS CAROS! Mudança do FGTS pode forçar alta

Não é de hoje que a busca por determinados produtos podem elevar o seu valor. Bem como aconteceu com inúmeros insumos de saúde na época da pandemia. O Governo Federal pretende alocar parte do valor do FGTS dos brasileiros interessados na compra de casas e apartamentos. Isso pode resultar em um aumento exponencial em seus valores. Estes dados estão surpreendendo os brasileiros. Entenda o que está acontecendo e como deve ocorrer essas mudanças.

Imóveis poderão ter alta nos preços | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Imóveis mais caros em 2023?

O Supremo Tribunal Federal (STF) está a um passo de aprovar a mudança no FGTS. A alteração há de afetar diretamente os valores dos empréstimos. A mudança consiste na alteração da alíquota usada nos cálculos dos rendimentos do fundo.

É válido lembrar que o FGTS nada mais é do que uma espécie de poupança. É algo obrigatório a todos os trabalhadores brasileiros de carteira assinada. Atualmente o saldo é corrigido mediante a fórmula: 3% + taxa referencial daquele ano.

Após muitos pedidos e discussão, os magistrados do STF estão analisando uma outra maneira de corrigir isso. Ao invés de usar uma taxa referencial optar por uma taxa que esteja interligada a inflação anual.

Podemos ter como exemplo o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Caso seja aprovado o rendimento anual do FGTS irá aumentar. Com uma maior procura e os rendimentos rendendo muito mais, espera-se que os valores dos imóveis também aumentem de maneira paralela. Ou seja, vários fatores podem elevar os valores dos imóveis e há algo ainda mais preocupante.

Leia mais: NOVO salário mínimo de R$ 1.441; quando sai?

Notícia preocupa brasileiros endividados

O Governo Federal pretende ampliar o uso do FGTS a fim de possibilitar que os brasileiros consigam realizar o empréstimo habitacional da sua casa própria. Por conta que os recursos usados são do próprio FGTS, como uma espécie de garantia de pagamento, os juros são bem menores que os convencionais.

O grande problema disso é que há uma cláusula universal no contrato que indica que o valor do crédito há de sofrer correções de acordo com a tarifa do fundo. Desse modo, caso o FGTS tenha sua taxa de referência alterada para uma taxa que meça a inflação, milhares de contratos hão de ter seus valores elevados.

Portanto, isso está preocupando muitos brasileiros que ainda estão endividados com o FGTS. Visto que isso acaba proporcionando um impacto direto tanto nos novos contratos quanto nos antigos.

Por mais que muitos prefiram não ter seus contratos alterados e torçam “contra” a alteração da taxa referencial do FGTS, é necessário ter em mente que os brasileiros estão sofrendo grandes prejuízos com o FGTS.

Porque a taxa usada há muitos anos é referencial, desse modo, há muito tempo ela é de quase 0%. Entre 1999 e 2023, o prejuízo total ultrapassa os R$ 700 milhões. Lembrando que em todas as correções, a porcentagem foi inferior a inflação.