Já dá para viajar de AVIÃO gastando apenas R$ 200?

Boa notícia! Os brasileiros poderão viajar de avião por valores bem inferiores ao esperado. Há passagens que custam até mais de R$ 1 mil. Agora será possível viajar para inúmeros lugares do país gastando apenas R$ 200 por passagem. A ideia é oriunda de um programa do Governo Federal, o Voa Brasil. Entenda como funciona e quem tem direito.

Já é possível viajar de avião por apenas R$ 200? | Imagem: Pixabay

Voa Brasil é liberado?

Já faz alguns meses que o Governo Federal liberou a promessa de que os brasileiros de baixa renda, funcionários públicos e beneficiários do INSS poderiam voar praticamente de graça. Por apenas R$ 200 por bilhete. Estima-se que o projeto alcance milhões de pessoas e que no primeiro ano seja responsável pela emissão de quase 11 milhões de bilhetes aéreos.

Lembrando que cada bilhete custará R$ 200. A modalidade será liberada para alguns brasileiros pertencentes a alguns grupos sociais. No caso dos funcionários públicos é necessário que a sua remuneração mensal seja de no máximo R$ 6,8 mil.

Entretanto, os brasileiros irão precisar aguardar alguns dias ainda. Porque o Ministro de Portos e Aeroportos (Márcio França) informou aos brasileiros que o projeto só será lançado no mês de agosto. Até lá já é possível começar fazer as malas!

Para que mais pessoas tenham acesso aos voos, será dado prioridade aos brasileiros que não compraram qualquer passagem aérea nos últimos 12 meses.

Como funciona o programa e quais companhias estão participando

Portanto, o programa terá como intuito democratizar o acesso à viagens de avião para os brasileiros. As passagens poderão ser pagas em até 12 parcelas acrescentadas de juros. Entretanto, o valor de cada parcela não poderá ser superior a R$ 72. O Ministro já afirmou que o Governo Federal já conseguiu fazer negociações com os terminais de viagens privados.

Espera-se que além das vantagens apresentadas, o Governo consiga implementar um sistema de cashback. Os terminais devem devolver uma determinada quantia aos passageiros referentes à taxa de embarque aos clientes que comprassem diretamente no aeroporto.

O programa está bastante popular no Brasil e será lançado no mês de agosto. Sem sombra de dúvidas com bastante apreço e cautela por parte do Governo. Embora muitos não creiam, mas já existem várias companhias de nome que aderiram ao programa. Bem como Azul, Latam e Gol. Disponibilizando bilhetes de avião mais em conta aos cidadãos que se encaixam dentro dos critérios.