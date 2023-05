C6 Bank lança recurso para não deixar a conta no VERMELHO

Não é de hoje que os brasileiros têm problemas em deixar a conta sempre no verde. Seja por falta de recursos ou lembrança, às vezes uma fatura deixa de ser paga e ao perceber os juros já estão nas nuvens! Através de uma nova funcionalidade do C6 Bank será praticamente impossível isso acontecer. Entenda como funciona a ferramenta e quem tem direito.

C6 Bank lança novo recurso para usuários

O C6 Bank é um dos bancos digitais que mais crescem no Brasil. Sua novidade é o lançamento de uma “nova modalidade” do CDB (Certificado de Depósito Bancário). Esta modalidade está trazendo muitas esperanças aos clientes do banco e promete revolucionar a maneira como os clientes usam o banco.

Com isso os clientes não irão precisar se preocupar com o saldo de sua conta. O intuito é evitar que haja a cobrança de juros por atraso e até mesmo a taxa de manutenção que há em algumas contas.

O porquê disso é interessante. o CDB possui uma função inovadora. Ele irá ter uma espécie de débito automático quando o saldo bancário estiver no vermelho. Com isso irá realizar o resgate automaticamente para a conta corrente, a fim de evitar atrasos e juros altíssimos.

Bem como em alguns outros bancos que possuem o CDB, o rendimento é diário e liquidez imediata. Lembrando que os juros sobre o investimento são de 100% sobre a taxa CDI.

É válido lembrar que há outras instituições que oferecem rendimentos de até 120% sobre o CDI, mas geralmente não possuem garantia ou há um limite estipulado de investimento.

Como funciona isso na prática?

Portanto, o CDB é um novo produto ofertado pelo C6 Bank. Sua liquidez é diário e rende diariamente mediante a taxa CDI. Entretanto, o valor mínimo para investimento é de R$ 50 mil. Por não ter prazo estipulado ou carência, está sendo adotado por muitos clientes.

Desse modo, quando o saldo da conta corrente do usuário fica negativo o valor necessário é retirado automaticamente do CDB, como uma espécie de débito automático. Evitando então a cobrança de juros, taxas, etc.

Isso irá revolucionar a experiência dos usuários porque irá transformar a vida bancária do cliente mais econômica e até mesmo conveniente. O interesse do banco é sempre lucrar, entretanto, o C6 Bank lançou essa ferramenta que acaba deixando esse estereótipo um pouco de lado e pensando ainda mais no cliente.

Portanto, para usufruir da ferramenta basta acessar o aplicativo e ver as opções disponíveis. Por ser uma novidade poderá não estar disponível para todos os usuários, mas sendo implementados de maneira gradativa.