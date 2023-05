JAMAIS use uma faca de metal para cortar ABACATE; descubra por que

Esse texto é uma curiosidade que vai pegar muitas pessoas de surpresa, você tem o costume de cortar abacate com uma faca de metal? Se sim, pare com isso imediatamente, pois o abacate é um ingrediente bastante utilizado, mas é uma fruta exótica que vai em bastante pratos.

Se você gosta de culinária e quer ter sucesso nas receitas de abacate, a regra é não usar faca de metal, pois isso é um erro e nunca mais deve acontecer, saiba o motivo.

O abacate é uma fruta totalmente nutritiva e que ajuda na saúde.

confira as dicas para manter a preservação do abacate depois de cortado. Imagem: dashu83 / FreePik

Por que não pode cortar o abacate com faca de metal?

O abacate é uma fruta de verão e é necessário saber que a faca de metal não é recomendada pois ela acelera o processo de oxidação do abacate. Ou seja, se quer cortar abacate use outro tipo de faca para que sua fruta dure mais tempo.

Quando corta o abacate ao meio ocorre um processo que se chama oxidação, é por isso que a fruta começa a escurecer no interior. Se você cortar a fruta com faca de metal vai estimular a acelerar o processo de oxidação e isso degrada a polpa do abacate.

A cor começa a mudar, especialmente se você quiser colocar na receita de abacate, vai ficar desagradável.

Como posso evitar esse processo de oxidação?

Para evitar que a polpa do abacate fique escura é nunca usar faca de metal na hora de cortar, e também substituir por uma faca de cerâmica ou de plástico, pis vai preservar mais a aparência interior da fruta e vai evitar esse processo de oxidação.

Uma dica que é essencial para preservar o abacate é não jogar fora o caroço, sempre deixe a metade do abacate com o caroço e enrole com um plástico filme e coloque na geladeira, isso vai fazer com que dure mais.

Essas dicas são essenciais para quem gosta de arriscar na culinária ou até mesmo para quem trabalha na cozinha, são dicas que podem fazer o prato ficar melhor e mais bonito. Seguindo a dica da faca ao abacate não vai ficar escuro, por mais que você corte a fruta de manhã para servir só mais tarde.

