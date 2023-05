Resolvi colocar SAL no armário e o resultado me ASSUSTOU

Existem diversas dicas de produtos que utilizamos dentro de casa e que podem ser usados em várias funções, como por exemplo o sal.

O sal nós utilizamos na cozinha para temperar vários alimentos, no entanto, o sal pode ser utilizado também para outra função, muitos brasileiros usam sal para limpar a casa, lavar algumas roupas e tem pessoas que usam ainda em lugares específicos, como dentro do armário.

Muitos brasileiros usam potinho de sal destampado e dentro do armário.

sal pode diminuir umidade. Imagem: Marek / Pixabay

Por que colocar pote aberto de sal no armário?

Se você já viu algum pote sem tampa cheio de sal dentro, na casa de parente ou de algum amigo, saiba que essa prática é bem comum para os brasileiros, diversas mulheres ao cuidarem e limparem a casa faz isso.

Assim que você entender o que o sal pode fazer vai querer fazer na sua casa imediatamente.

Sal do armário, qual a utilidade?

O sal é um ingrediente muito curioso pois tem capacidade de reter umidade dos ambientes, esse é p principal motivo das mulheres usam o sal dentro do armário em um pote destampado, pois consequentemente como ele puxa a umidade assim não aparece fungos nos armários.

Lembrando que essa técnica pode ser usada em vários lugares da casa, armário de cozinha, guarda-roupa, todos os ambientes da casa que fica fechado e precisa de mais ventilação, uma boa técnica é colocar esse sal para não aparecer o mofo.

Dentro do guarda-roupa também é muito bom porque assim as roupas duram mais pois afastam as pragas. O sal por menor que seja tem um poder enorme, ele elimina fungos, traças, baratas. Insetos e qualquer tipo de microrganismo que podem danificar tanto os alimentos como os objetos.

Quantidade de sal que pode colocar dentro do armário

A nossa dica é para colocar um potinho raso, e tente não deixar cair sal nas prateleiras, o ideal é colocar o sal em uma xícara no local onde deseja eliminar a umidade e fungos e deixar lá por 3 meses e depois fazer a troca do sal.

Mas se caso o local que você for colocar esse sal ser um lugar muito úmido, o ideal é fazer a troca do sal todo mês para ter mais eficiência.

Essas dicas podem ajudar bastante a ter mais durabilidade nos móveis da casa, nas roupas e em qualquer lugar que sofra com umidade. Pois sabemos que a umidade faz apodrecer os móveis. Então chega de ficar trocando os móveis de lugar ou de comprar outros, tentem fazer a prática do sal e conferir se vai ajudar.

