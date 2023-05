Vírus se espalha pelo Android e já fez mais de 600 MIL vítimas

É nítido que a tecnologia ajudou muito as pessoas nas correrias do dia a dia, principalmente com o celular, já que hoje usamos e guardamos tudo nesse aparelho, entretanto não podemos fingir que não estamos enxergando que esse espaço virtual também abre espaço para ameaças.

Infelizmente hoje em dia os golpes na internet estão demais e vários aplicativos estão sendo criados justamente para dar golpes, são aplicativos falsos que escondem um malware camuflado em algumas ferramentas dentro da loja online dos amplificativos, e isso está gerando muita preocupação.

Essa prática induz várias pessoas a fazerem download de aplicativos cheio de vírus, pois foi criado justamente com a intenção de pegar dados pessoais que usam assinatura de serviços premium e também cobranças indevidas nos cartões das vítimas.

vírus Malware está causando prejuízo. Imagem: arquivo / FreePik

Vírus Malware causa prejuízo

Quem sai perdendo são os usuários e quem sai ganhando são os criminosos, e infelizmente com isso já conseguiram mais de 600 mil vítimas no mundo todo, isso porque eles usam um vírus que se chama Fleckpe, que se usa para inscrever pessoas em serviços especialmente de assinaturas e que não precisa da permissão delas.

Os especialistas fizeram um alerta que desde o ano passo esse malware está entrando nos celulares. E dificilmente as pessoas conseguem observar que dentro da loja de apps ele está dentro de alguns aplicativos como edição de imagem, papel de parede para usuários e diversos outros.

Tem causado muitos prejuízos financeiros e impactos negativos na segurança digital, e partir de agora os usuários precisam ter o dobro de cuidado e atenção para não cair nesses golpes virtuais.

Aplicativos que podem infectar o aparelho

com.impressionism.prozs.app;

com.picture.pictureframe;

com.beauty.slimming.pro;

com.beauty.camera.plus.photoeditor;

com.microclip.vodeoeditor;

com.gif.camera.editor;

com.apps.camera.photos;

com.toolbox.photoeditor;

com.hd.h4ks.wallpaper;

com.draw.graffiti;

Com.urox.opixe.nightcamreapro.

Quando um app desse é instalado no celular, o consumidor dá início no golpe mesmo sem saber que isso vai acontecer, pois os aplicativos têm uma espécie de biblioteca para ativar o vírus, e assim que ele começa a funcionar automaticamente o malware já envia notificação importantes para os golpistas.

E assim os criminosos lucram com assinaturas e conseguem ter até 100% do pagamento.

Como se proteger desse vírus?

A empresa Kaspersky disse que todos esses aplicativos foram removidos das lojas, porém não minimiza a atenção que os usuários devem ter, pois outros podem ser criados.

E a recomendação para não cair nesse tipo de fraude é evitar aceitar essas permissões imediatamente.

