GRANDE NOTÍCIA para os concurseiros: novo edital do Inmetro com 430 VAGAS

Temos uma ótima notícia para você que estava esperando o concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, foi confirmado o pedido de um novo concurso Inmetro 2023.

O Instituto notificou “O Inmetro enviou esse pedido de autorização para a realização de concurso público no setorial do Sipec do Ministério da Gestão e da Inovação em Servidos Públicos, precisa seguir todas as orientações do ministério. Estamos aguardando o retorno sobre a solicitação”.

Esse pedido repete a solicitação do ano de 2021 e assim mantem 430 oportunidades de carreira, o Inmetro disse que além do vencimento básico, os contratados recebem ainda uma remuneração a gratificação pela Qualidade do Desempenho no Inmetro, e o valor é 80 pontos para o servidor recém nomeado.

Também pode ser acrescida a Retribuição por Titulação aos servidores de nível superior ou pela Gratificação de Qualificação de nível intermediário, conforme o atendimento aos requisitos legais.

Inmetro tem mais de mil vagas

O Instituto aguarda agora pelo aval do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O atual governo está buscando alternativas para autorizar diversos concursos públicos, porém para as carreiras de nível superior serão priorizadas. Esther Dweck que é a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos falou em uma entrevista para o Correio Braziliense “Algumas carreiras precisam ser de nível médio, como por exemplo o caso da Funai, porém vamos priorizar mais as demandas de nível superior. Precisamos ter gente mais perene, exceto onde tem especificidades que demandam o ensino médio”.

Sem fazer o concurso nesses últimos anos o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia tem 1.254 vagas, e são eles:

pesquisador-tecnologista (394 vacâncias)

analista executivo (178)

técnico em Metrologia e Qualidade (212)

assistente executivo (435)

especialista em Metrologia e Qualidade sênior (35).

Se acontecer de o concurso ser autorizado para o quantitativo que foi solicitado, o Inmetro não vai conseguir suprir todas as vagas, e desta forma o cadastro de reservar será ativado e solicitado.

Todos estão na expecativa de que essa resposta saia logo.

