Governo anuncia ATUALIZAÇÃO DEFINITIVA no Bolsa Família

Boa notícia! Os brasileiros beneficiários do Bolsa Família podem comemorar. O programa irá atualizar pela “última vez” nos últimos tempos chegando a sua versão final. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) encerrou a folha de pagamentos nesta última segunda-feira, 8. Tratando-se da atualização final do aplicativo aos beneficiários. Desse modo irá beneficiar a todos os cidadãos, exibindo informações extras e detalhadas sobre o programa. Entenda o que muda e como atualizar.

Bolsa Família passará por atualização

A atualização final do aplicativo do Bolsa Família irá mostrar aos usuários os valores regulares (R$ 600) e os devidos complementos adicionais. Bem como o adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos, R$ 50 para jovens entre sete e dezoito anos, etc.

Portanto, agora os usuários poderão ter acesso em primeira mão aos valores a serem recebidos logo que a folha de pagamentos é processada pelo sistema. Conseguindo até mesmo verificar repasses anteriores.

Aos adeptos ao consignado do Auxílio Brasil, será possível verificar os valores a serem descontados. Por mais que sejam alterações aparentemente simples, os beneficiários terão acesso a dados muito mais detalhados sobre o programa.

Para atualizar o aplicativo é bem simples. Basta ir até a loja oficial do seu dispositivo. Play Store ou App Store. Pesquisar por Bolsa Família e atualizar o aplicativo. Ainda não se sabe ao certo quando a versão estará disponível a todos, mas tudo indica que ainda neste mês.

É importante sempre realizar o download do aplicativo diretamente pelos sites oficiais do Governo ou do próprio aplicativo. Evite realizar o download por site de terceiros. É perigoso que haja fraudes e até mesmo roubo de dados.

Novos adicionais são anunciados

Portanto, o Bolsa Família irá começar o mês de junho pagando os adicionais referentes ao programa. Com isso as famílias poderão receber até R$ 1 mil. Lembrando que o mês de junho é mês par, sendo assim mês de recebimento do Vale-Gás.

Nem todas as famílias que recebem o Bolsa Família também recebem o Vale-Gás. Caso sim, é possível realizar essa análise em paralelo. Além disso, outras mudanças são anunciadas pelo Governo.

As famílias precisarão manter seus filhos nas escolas e com frequência de 60% e 75% dependendo da faixa etária da criança. Bem como acerca da necessidade de estar com o cartão de vacina atualizado e no caso das gestantes com o pré-natal em dia.

Espera-se que até o fim do ano o Governo Federal elabore outros adicionais. Até então a única coisa que foi tirada de cena foi o 13° salário do Bolsa Família. Que de acordo com Haddad acaba distorcendo o intuito do programa.