Curso gratuito da USP prepara para PROFISSÕES DO FUTURO

A geração atual pode se questionar: por que não nasci na época que a internet estava iniciando? Provavelmente, hoje eu estaria rico. É comum comentário do tipo, mas nada impede de cada pessoa se aperfeiçoar nas novas tecnologias que estão sendo lançadas, para quando o mercado procurar por profissionais da área, você estar capacitado a desempenhar um bom trabalho. Pensando isso, a USP está oferecendo vários cursos gratuitos voltados para esse público, confira.

USP oferece curso para as profissões do futuro, confira | Imagem de sativis por Pixabay

Quais são as chamadas profissões do futuro?

Essas profissões do futuro foram descobertas após um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, que listou em primeira mão as 10 profissões que possuem o maior potencial de crescer nos próximos cinco anos, sendo elas:

Especialista em IA e ML;

Especialista em Sustentabilidade;

Analista de Inteligência de Negócio;

Analista de Segurança da Informação;

Engenheiro de Fintech;

Cientista e Analista de dados;

Engenheiro de Robótica e Eletrotecnologia;

Operador de equipamentos agrícolas e especialista em transformação digital.

Essas áreas irão ter um grande destaque nos próximos anos, pois com o avanço da tecnologia, cada vez mais é necessário que os profissionais tenham essas habilidades e quem exerce elas com perfeição, acaba se destacando ainda mais no mercado de trabalho. Por isso, a Veduca, em parceria com grandes universidades, está oferecendo vários cursos gratuitos nas áreas.

Veja também: Quer Trabalhar? Estudo Aponta PROFISSÃO Que Mais Empregará Até 2027

Quais os cursos que estão sendo oferecidos?

São mais de 20 cursos gratuitos e com certificado, todos estão disponíveis no portal Veduca. As aulas são ministradas por mestres da USP e da UFSCar, o que garante uma maior qualidade em todos os módulos ministrados. Os principais cursos envolvem quesitos empresariais, matemática financeira e tecnologia, a fim do estudante conseguir ter uma noção disso tudo e conseguir aplicar no dia a dia.

São inúmeros cursos disponíveis, mas vamos citar os que podem aumentar ainda mais suas chances de conseguir um emprego:

Word e excel: O curso de Word e Excel vai preparar o estudante a conseguir escrever de maneira formal no ambiente profissional, ele irá aprender a fazer uma planilha eficaz, mandar essa planilha para o Word, exportar dados e muito mais. Quase toda empresa, pede que os seus funcionários tenham domínio sobre esses dois programas.

Fundamentos de administração, gestão de projetos e gestão da inovação: Com esses três cursos, o estudante terá uma visão bastante ampla sobre vários cenários no ramo empresarial, irá entender como funciona a administração de uma empresa e a melhor maneira de gerir um processo. Além disso, estará apto para palpitar nas inovações no ambiente de trabalho.

Veja também: Estes TRABALHADORES Não Sabem, Mas Podem Sacar R$ 1.320