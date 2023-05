WhatsApp pode ficar FORA DO AR no Brasil; entenda por que

O WhatsApp é um dos aplicativos mais famosos em todo o mundo no âmbito de trocas de mensagens instantâneas, no Brasil, a fama é a mesma. Todavia, ele vive sob o risco de ficar fora do ar por aqui, isso ocorre por vários motivos. Querendo ou não, como ele abrange milhões de pessoas, ele está correndo o risco de sofrer sanções, até mesmo, porque o poder que ele tem, caso queira, de tornar os seus usuários uma massa de manobra, é grande. Portanto, confira os motivos que podem levar o WhatsApp a sair do Brasil.

Os principais motivos são judiciais

Em alguns episódios recentes, o WhatsApp já foi bloqueado de maneira temporária no Brasil, por questões judiciais. Isso geralmente acontece quando a justiça solicita algumas informações ao aplicativo para auxiliar em investigações, mas a empresa se recusa a fornecer elas. Nesses casos, o aplicativo acaba sendo suspenso do Brasil até ceder o que a justiça está pedindo.

Outro fator que vem gerando bastantes bloqueios, é acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Caso o WhatsApp acabe violando algumas dessas regras, ele pode acabar sendo penalizado no país e caso persistam poderá ser suspenso de maneira permanente.

Já o outro motivo é pela censura governamental que pode existir. Embora a maioria dos países sejam democráticos, mas há algumas atitudes autoritárias que podem ser tomadas pelo governo, isso pode gerar até mesmo a censura de certos aplicativos ou serviços online. Ou seja, se o governo decidir censurar o mensageiro, os demais habitantes não podem fazer nada.

Veja também: Ative ESTA FUNÇÃO Do WhatsApp E Nenhum Desconhecido Conseguirá Telefonar

Os demais motivos são técnicos

É comum que muitos sites ou aplicações acabem sofrendo com ataques de criminosos da internet, os conhecidos ‘crackers’, que são uma espécie de ‘hackers’ do mal. Então, é possível que um deles acabe entrando nos servidores do WhatsApp e causando a queda do aplicativo. Mas isso pode ocorrer também por problemas físicos, como um cabo de fibra óptica que está no servidor se romper.

Para evitar isso, os grandes sites costumam deixar suas aplicações em nuvens e em várias, para que se der problema em uma delas, o aplicativo permanecer no ar, mesmo que as demais estejam com problemas.

Por fim, a concorrência que há nesse setor pode um dia tornar o WhatsApp obsoleto. Por exemplo, há algum tempo se achava que o Facebook iria dominar tudo, mas agora, já se usa o WhatsApp para conversas e o Facebook para interações. Posteriormente, veio o Telegram, que é um aplicativo de troca de mensagens mas com mais funções, por exemplo.

Veja também: Use O WhatsApp Para Saber Onde Seu Namorado Ou Namorada Esteve No Sábado À Noite