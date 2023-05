Neste país, o WhatsApp pode se tornar ILEGAL; entenda

O aplicativo WhatsApp, como todos sabem, é um dos aplicativos mensageiros mais utilizados no Brasil, e não fica somente por aqui é pelo mundo inteiro. Porém temos uma notícia um pouco chocante.

No Reino Unido o aplicativo WhatsApp pode se tornar ilegal, isso porque a câmara dos Lordes, Casa Alta do Parlamento Britânico, estão discutindo sobre a aprovação do projeto de lei segurança on-line.

Com essas discussões, se caso for adotada a medida vai exigir que o aplicativo de mensagens como outras plataformas que também são utilizadas para conversar serão aplicadas políticas de moderação de conteúdo.

O texto ainda diz que Ofcom, que é órgão regulador de mídia no país do Reino Unida poderá colocar algumas regras para as redes sociais combaterem os conteúdos de ódio, como por exemplo publicações que incentivam o terrorismo, racismo e o abuso sexual infantil.

WhatsApp pode deixar o Reino Únido. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Propostas e objetivos

A proposta também quer determinar multas no valor de £ 18 milhões (revertido fica 113 milhões na cotação atual) ou cerca de 10% no faturamento das empresas no ramo da tecnologia caso essas regras não sejam cumpridas a risco. Para complementar, o texto ainda informa que essa norma tem como objetivo proteger as pessoas e combater a desinformação on-line.

Esse projeto é antigo, porém poucas pessoas sabem, ele foi discutido pela primeira vez no ano de 2019 durante o governo da ex-primeira-ministra Theresa May, o projeto tem 262 páginas. Porém ele só foi publicado no ano de 2021 no mês de maio.

Mas porque o WhatsApp?

O aplicativo WhatsApp entrou junto porque ele usa o padrão da criptografia, ou seja, esse recurso atrapalha que o próprio aplicativo ou qualquer pessoa (exceto a pessoa que vai receber a mensagem) tenham o acesso ao conteúdo das mensagens já enviadas.

E, desta forma, a rede social não vai conseguir cumprir essa lei e assim ela terá que deixar o país do Reino Unido. Neste ano especificamente no mês de março, Will Cathcart, que é o diretor do WhatsApp, conversou com Guardian que não vai retirar o sistema de segurança só para estra dentro da Lei do Reino Unido, e afirmou que cerca de 98% dos usuários não são desse país.

“Seria uma escolha estranha se aceitássemos diminuir a segurança e afetar 98% dos nossos usuários”, afirmou Will.

