Duas pessoas podem receber BPC do INSS na mesma família?

O primeiro ponto que devemos destacar sobre o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) é que por mais que ele seja pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ele não é um benefício previdência, é um benefício assistencial.

Para receber esse benefício precisa também estar dentro dos requisitos e critérios que são estabelecidos para essa categoria. E nessas regras explica que o beneficiário precisa ter 65 anos ou mais, ou algum tipo de deficiência 9seja qualquer idade), além disso é preciso comprovar a baixa renda e que não tem condições de se manter.

Outro critério e um dos mais importante é a soma da renda dos membros da família, que são divididas pela quantidade de membros é menor que ¼ do valor atual do salário-mínimo, ou seja R$ 330.

Duas pessoas podem receber o BPC morando na mesma casa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mais de uma pessoa da mesma família pode receber o BPC?

Muitos brasileiros têm dúvidas se duas pessoas da mesma casa podem receber esse auxílio, a resposta é sim, desde que ambos tenham alguma deficiência ou se é um idoso. Com isso, as duas pessoas podem acumular o benefício.

No ano de 2020 no mês de abril a Lei 13.982/2020 tornou possível que o BPC recebido por mais de um membro não modifica a renda da soma da totalidade da família.

Através lei é definido como membro da família somente pessoas que moram na mesma casa, como: a pessoa que recebe o BPC, o companheiro, os pais, ou madrasta ou padrasto, se por acaso os pais forem falecidos, os irmãos, filhos ou enteados entram no lugar.

Lembrando que no cálculo não entra a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou estagiário, ao qual receba do programa Bolsa Família ou algum auxílio assistencial que seja eventual ou até mesmo temporário.

Veja também: 7 CAUSAS comuns que pode cancelar seu BPC ainda em 2023

Quero solicitar o BPC, como faço?

Tem como solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelos canais do INSS, tanto pelo número 135 ou pelo site e aplicativo meu INSS.

A pessoa também precisa ter cadastro no CadÚnico e totalmente atualizado. Veja o passo a passo de como solicitar pelo app Meu INSS:

Entre no site ou aplicativo “Meu INSS”

Faça o login utilizando o número do CPF e a senha

Clique em “Novo pedido”

Depois clique em “Benefícios Assistenciais”

Tem duas opções: “Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” ou “Benefício Assistencial ao Idoso”

Após isso, clique em “Atualizar”

Caso necessário, altere quaisquer informações de contato;

Leia todas as informações e envie os documentos.

Veja também: Aposentadoria, BPC e outros pagamentos do INSS: o que muda com o novo piso salarial?