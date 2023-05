5 MIL VAGAS para tirar sua CNH SOCIAL de graça; veja onde

Existem muitas pessoas que possuem o sonho de aprender a dirigir, porém nunca tiveram acesso à oportunidade de ter em mãos a Carteira Nacional de Habilitação, por causa de questões financeiras. Mas, agora, elas têm uma chance: a CNH Social.

Ocorre que este programa está em andamento em um estado brasileiro, sendo utilizado pelo governo local como uma forma de beneficiar os moradores que desejam se tornar motoristas e, ainda, gerar novos empregos e mais oportunidade de renda. Afinal, quem possui uma CNH tem ainda mais chances dentro do mercado de trabalho.

Mais detalhes sobre o assunto, incluindo o processo para participar do programa, são explicados a seguir.

A CNH Social está ligada ao Detran de cada estado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

São 5 mil vagas para a CNH Social neste estado!

Exatamente no dia 30 de abril, domingo, o governo do Acre tornou público o edital do programa CNH Social, por meio do qual a população pode obter a habilitação de forma gratuita.

De acordo com o edital, serão, ao todo, 5 mil vagas a serem preenchidas pelos interessados, sendo que essa iniciativa é, de fato, estadual. Isso significa que não existe uma lei ligada ao Governo Federal estabelecendo que esse programa exista em todos os estados.

Sendo assim, os detalhes relacionados ao processo de seleção ficam sob responsabilidade do Detran de cada localidade.

De acordo com Taynara Martins, que atua como presidente no Detran do Acre, por meio da CNH Social é possível gerar mais oportunidades para os participantes, aumentando os postos de trabalho e contribuindo com a renda da população como um todo. Inclusive, o número de vagas foi aumentado em praticamente 3 vezes, para que mais pessoas possam se beneficiar.

Todos os municípios do estado serão contemplados, sendo que 40% das vagas serão direcionadas para quem vive na capital.

Vale reforçar, ainda, que o processo de inscrição pode ser feito de forma totalmente online: cada candidato pode escolher, no ato da inscrição, se irá tirar sua primeira CNH, sendo ela na categoria A ou B, ou se simplesmente quer adicionar outra categoria à carteira de motorista que já possui.

Veja também: Atualização da Lei de Trânsito pega motoristas DESPREVENIDOS

Detalhes de como a inscrição para a CNH Social deve ser feita

As inscrições para o programa CNH Social no estado do Acre foram abertas oficialmente no dia 03 de maio (quarta-feira), e serão encerradas no dia 01 de junho deste ano.

Logo, quem possui interesse em participar e preencher uma das 5 mil vagas disponibilizadas pelo governo local devem seguir o passo a passo abaixo:

Entrar no site do Detran do Acre e selecionar “CNH Social” no menu;

Escolher a opção “Inscrições” e, depois, mais uma vez clicar em “Inscrição”;

Informar o número CPF para dar continuidade;

Preencher tudo o que for solicitado e esperar pelo resultado com os nomes dos convocados para a matrícula.

Por fim, vale reforçar que obter a carteira de motorista por meio do programa CNH Social é, de fato, uma grande oportunidade para quem não tem condições de investir financeiramente neste documento.

Portanto, é importante dirigir seguindo as regras de trânsito devidamente, de modo a evitar perder esse documento tão indispensável.

Veja também: Prazo TERMINA nesta semana para receber a restituição do IR mais cedo