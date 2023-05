Descubra quem parou de te seguir no Instagram: truques REVELADOS

Por mais que seja possível saber isso de maneira manual, se torna um pouco cansativo e inviável quando se trata de muitos seguidores. Às vezes algumas pessoas começam seguir a outras por estratégia de marketing, posteriormente acabam dando unfollow. É possível saber quais foram esses usuários mediante alguns passos simples. Infelizmente (para muitos) é necessário o uso de aplicativos de terceiros. Mas o processo é bem simples e detalhado.

Descubra quem parou de te seguir no Instagram | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aplicativos que revelam quem parou de seguir

A maioria dos aplicativos citados são pagos, o valor é em dólar e pode ser pago usando o cartão de crédito. A tática é usada principalmente em “seguidores de alto valor” que alguns nichos possuem. Recuperá-lo pode ser de suma importância.

Analyzer Plus

O aplicativo está disponível para Android e iOS. O seu principal objetivo é rastrear as pessoas que pararam de seguir outras contas. Podendo ser verificado os seguidores que deixaram de seguir há 01 semana, 01 mês e até mesmo 01 ano. O aplicativo também mostra as pessoas que não seguem determinada conta mesmo a conta estando seguindo.

Outro ponto interessante é acerca da barra de interesse, é possível calcular o engajamento de cada usuário com a conta. Além disso, é possível detectar os seguidores “fantasmas”. Aqueles que estão ali, mas não interagem com a conta em si.

Followers & Unfollowers

O aplicativo está disponível apenas para Android. Através dele é possível até mesmo automizar alguns processos sem perder a conta. Como deixar de seguir pessoas em massa, de cinquenta em conquenta. É bastante usado pelas pessoas para deixar de seguir aqueles que não seguem de volta.

Além disso é possível verificar os seguidores em comum e o seu ponto positivo é que há como logar em várias contas ao mesmo tempo. O que pode ser interessante para pessoas que trabalham cuidando das contas sociais de outras pessoas e até mesmo empresas.

Reports for Followers

O aplicativo está disponível apenas para iOS. Sua função é rastrear as ações dos seguidores dentro do perfil do instagram e gerar gráficos de engajamento que podem contribuir para um melhor desempenho da conta do usuário. Bem como verificar as melhores postagens, estilos, hporários, etc.

No caso deste aplicativo é necessário pagar para usar. Todas as funções são pagas. Existindo a versão anual, mensal e semestral. Iniciando com 5,99 dólares e indo até 23,99 dólares.

Qual o melhor aplicativo? Vale a pena?

Depende do intuito de uso de cada usuário. Há os aplicativos mais básicos que seu uso é controlado e o seu preço é bem em conta. Entretanto, o último aplicativo foi desenvolvido a cunho profissional. Desse modo é necessário que haja um maior investimento para o seu uso.

Entretanto, o principal ponto é verificar as suas reais necessidades e com isso realizar o investimento a sua medida. Caso contrário, acabará realizando investimentos em vão que nunca irá usá-los ou até mesmo obter um retorno sobre aquilo.

Ademais, vale bastante a pena ainda mais quando o intuito do perfil é profissional. Seja para realizar vendas de produtos ou serviços. Os aplicativos citados acima estão disponíveis em suas respectivas lojas de aplicativos e são verificados por tais.

Evite realizar o download de aplicativos do tipo em site de terceiros, podendo ocasionar até mesmo o furto da conta social. Todo cuidado é pouco.