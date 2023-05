Está sem dinheiro e quer comprar um carro? NOVIDADE foi anunciada

Muitos brasileiros sonham em ter um carro, isso ocorre por vários motivos, os principais são para conseguir sair com a família toda, sem a necessidade de chamar um veículo de aplicativo ou para se proteger em dias chuvosos, por exemplo. Mas várias vezes esse sonho acaba sendo adiado, uma vez que um veículo, mesmo que seja usado, costuma ser bastante caro. Contudo, uma novidade acaba de ser anunciada e pode permitir que você compre seu carro 0km em breve, confira.

A proposta prevê usar o FGTS para isso

O FGTS é o fundo de garantia que todo trabalhador formal possui, há quem chame de uma poupança obrigatória, já que a pessoa não pode optar por não tê-la. O fundo é depositado mensalmente pelo empregador, mas, o valor é descontado do salário do empregado, basicamente, é descontado 8% todos os meses para formar o patrimônio do funcionário.

Mas uma desvantagem que há, é que embora o dinheiro seja da pessoa, ele fica sob a vontade do governo, em permitir que o empregado realize o saque ou não. E atualmente, são poucas as opções para sacar o valor integral do saldo do FGTS. Mas isso envolve várias questões, como a que o valor serve para uma emergência e não deve ser sacado a qualquer momento.

Contudo, uma proposta que visa sobre isso, quer mudar esse cenário e da mesma maneira que ocorre atualmente com imóveis, permitir que o funcionário compre um carro usando o saldo do FGTS, isso iria ajudar a todos, tanto a pessoa que sonha em ter um automóvel e também a indústria.

Quando a proposta será votada?

A proposta foi realizada pelo Deputado Federal Pedro Lucas Fernandes do União Brasil-MA, ele acredita que permitir que o trabalhador use seu saldo no FGTS para comprar um veículo pode fomentar ainda mais a economia, principalmente, no cenário em que estamos, onde a venda de carros caiu consideravelmente em comparação a outros períodos.

“Isso redundará no aquecimento da economia e na criação de postos de trabalho no setor. Além disso, possibilitará ao trabalhador fazer uso de seu patrimônio”, salientou o parlamentar. Agora o projeto segue para ser votado e se passar, vai para o senado.

Por fim, é importante lembrar que mesmo sendo aprovado nas duas casas, é preciso que haja uma sanção ou veto do presidente Lula. Caso todos aprovem, provavelmente, na mesma semana os trabalhadores já podem realizar a aquisição dos seus veículos usando o FGTS.

