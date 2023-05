Câncer de pâncreas tem sintomas SILENCIOSOS; veja os principais

O pâncreas é um órgão bastante importante para o corpo humano, uma vez que ele produz várias enzimas digestivas além de produzir alguns hormônios, como a famosa insulina. Contudo, ele também é ‘palco’ de um dos cânceres mais silenciosos que há, isto é, o câncer no pâncreas, que de início, não dá tantos sinais e quando a pessoa vai saber, ele já se alastrou por vários outros órgãos. Contudo, um grupo de pesquisadores realizaram uma pesquisa a fim de aprender mais sobre a doença e novos sinais foram descobertos, confira.

Atenção para o sintoma silencioso do câncer de pâncreas – Imagem: arquivo/Canva/Edição Notíciadamanhã.com.br.

Quais os sinais mais comuns?

Como todo câncer, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Mas isso ocorre principalmente nas doenças que já são velhas conhecidas dos médicos, pois há como efetuar um verdadeiro ‘rastreio’ dos sinais que ocorrem antes da doença se espalhar para outros locais do corpo.

Infelizmente, no câncer de pâncreas, isso é difícil, uma vez que quando está nos estágios iniciais, é difícil a identificação da doença, mas alguns sinais já são bastante conhecidos dos médicos, lembrando que eles isolados, podem não representar tantas coisas assim.

Os principais sintomas são dores nas costas e no estômago, além de bastante indigestão. Mas o sinal mais característico é a icterícia, isto é, o amarelamento da pele e dos olhos. Além da perda de apetite, náuseas e o paciente também acaba perdendo peso bem rápido. Mas nos últimos meses, dois sinais cruciais foram descobertos.

Veja também: Sintoma SILENCIOSO de câncer pode aparecer à noite; veja o que é a hiperidrose

Quais os novos sinais que caracterizam o câncer de pâncreas?

Embora pareça sintomas tão simples, pesquisadores da Universidade de Oxford, conseguiram descobrir que o aumento repentino da sede além da urina com um tom amarelo escuro, também pode causar o câncer pancreático. Embora sejam 2 sintomas que qualquer pessoa acredita ser de uma infecção comum, se chegou à conclusão que podem indicar o câncer.

De acordo com o Inca, há vários tipos de tumores que podem aparecer no órgão, mas o mais comum é o adenocarcinoma, que é um tumor que aparece no tecido glandular, dos casos diagnosticados, 90% dizem respeito a esse tipo de tumor. E na maioria dos casos, o lado mais afetado é o direito do órgão, que representa a cabeça dele. Posteriormente, é o corpo, que está no meio e a cauda, que fica ao lado esquerdo.

Por fim, é importante ficar atento aos sintomas citados, uma vez que quanto mais rápido descobrir, melhor é, já que há mais chances de cura. Os tratamentos são diversos para esse tipo de câncer, mas tudo vai depender do estágio. Portanto, ao menor sinal de câncer, procure ajuda.

Veja também: Descoberta a fruta que combate o GANHO de gordura; ela é azeda