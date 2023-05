5 FATORES que fazem o Bolsa Família entrar em risco

O Bolsa Família é um benefício bastante importante para milhares de brasileiros, pois é sua única fonte de renda mensal para que haja o mínimo de dignidade em suas vidas. Mas nos últimos meses, milhares de brasileiros estão sendo retirados do programa social, o que vem causando medo e incerteza nos demais beneficiários. Por isso, hoje iremos listar os principais fatores que podem ocasionar na suspensão temporária ou permanente do seu benefício, confira

O Cadastro Único é o ponto chave

No Brasil, o Cadastro Único é a maneira ‘global’ que há para entrar em qualquer programa social seja em qual esfera governamental for. Por exemplo, até na seleção para casamento comunitário, exigem o cadastro no CadÚnico, por isso, se deve sempre manter as informações atualizadas e jamais omitir nada, pois a vantagem que você pode ganhar hoje, poderá perder amanhã.

No ato da inscrição, sempre seja fiel às informações prestadas no CRAS, além disso, seja verdadeiro em relação a quem mora em sua casa, isto é, que faz parte do núcleo familiar. Mais para frente você verá que esse fator é determinante. Também é importante que o beneficiário siga à risca regras paralelas para a permanência em alguns programas sociais, como frequência escolar obrigatório.

Por fim, que jamais, em hipótese alguma, realize o desmembramento dos membros da família a fim de obter mais de um benefício, além de ter o benefício suspenso, isso pode ser considerado como fraude.

Os próximos 5 fatores são determinantes

Falecimento de integrante da família: Quando algum membro da família acaba falecendo, pode ser que o benefício seja cancelado, uma vez que é provável que a família já não se enquadre mais nas regras para pertencer ao programa. Por exemplo, se a renda per capita com a pessoa falecida era de R$ 140, mas após o seu óbito, a renda per capita passou a ser de R$ 300, a família será retirada do programa social.

Quando um membro do núcleo familiar não é localizado: Como citado anteriormente, é importante ser fiel quanto às informações de quem faz parte de fato da família. Uma vez que se o CRAS procurar algum integrante da família e ele estiver sumido por período igual ou superior a 2 anos, a família toda pode ser retirada do programa social.

Via decisão judicial: É um dos casos mais raros que há, todavia, pode ser que uma família seja retirada nesse caso.

Problemas com as informações concedidas: Mais uma vez algo que já foi salientado mas é importante frisar: cuidado com as informações apresentadas. Uma vez que tanto a omissão ou a falsificação das informações, podem acarretar no desligamento compulsório do programa social.

Não atualização dos dados no CadÚnico: Por fim, deixar de realizar a atualização no Cadastro Único por período superior a 2 anos, pode acarretar também no desligamento do programa social.

