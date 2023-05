3 sintomas de doenças reveladas pelo XIXI

Todos os dias, as pessoas que estão saudáveis tendem a urinar várias vezes, o que pode acarretar que elas não dão a devida atenção aos sinais que o xixi podem apresentar para elas. Mas, o que poucos sabem, é que a cor da urina e o seu odor, pode dizer muitas coisas sobre a saúde de cada pessoa. Portanto, você irá aprender a interpretar esses sinais e encontrar possíveis problemas que possam estar ocorrendo.

Fique de olho nos sintomas que estão ligados ao xixi.

A cor é um dos aspectos mais importantes

Quando se trata de saúde, o ideal é a gente saber o que é ‘saudável’, a partir dessa interpretação, há como dizer o que não é ‘saudável’, por exemplo, quando eu sei o som que há na ausculta de um pulmão saudável, fica fácil eu identificar o som que há em um pulmão não saudável, e isso também ocorre na urina. Sua cor ideal é um amarelo claro, pois isso significa que a pessoa está ingerindo bastante água e que o funcionamento dos rins estão perfeitos.

Quando a cor muda, por exemplo, para um amarelo escuro, isso pode significar que a pessoa não está bebendo tanta água e isso pode acarretar em uma desidratação. Essa desitratação é bastante perigosa, pois há vários sintomas que ela carrega consigo, como dores na cabeça e naúseas, em idosos e crianças isso pode levar a problemas de saúde sérios.

Já a pior hipótese é o xixi com tons de marrom e vermelho, pois isso pode significar que há sangue no trato urinário da pessoa, que pode ser resultado desde de uma simples infecção até mesmo câncer, nesses casos, é indicado procurar ajuda médica o quanto antes.

Os demais fatores também podem ajudar a dizer bastante coisas sobre o xixi

Claro, que geralmente quando se trata de uma doença, não apresenta apenas 1 sintoma, mas sim, vem vários sintomas juntos. Um deles é o odor diferente na urina. O odor convencional já não é tão agradável, todavia, quando algo está errado, esse odor pode ficar ainda mais desagradável e isso pode acontecer por problemas simples, como uma desidratação ou por problemas mais pontuais, como uma infecção por fungos.

Outro aspecto que vamos falar aqui melhor, é sobre o sangue no xixi, já que em casos mais extremos, pode ser um sinal típico de câncer, mas caso seja descoberto cedo, as chances de cura são grandes. Mas caso o sangue venha e a pessoa sinta febre alta, mau odor e queimação, é provável que seja apenas uma infecção.

Por fim, sempre é importante procurar um médico quando você sentir que há algo de errado com o seu corpo. Uma vez que é melhor pecar no excesso do que na falta.

