NOVO salário mínimo de R$ 1.441; quando sai?

Boa notícia! Os brasileiros continuam animados com o novo aumento do salário mínimo, indo para R$ 1.320. Entretanto, há uma boa notícia que está chamando a atenção de todos. O salário pode aumentar novamente e dessa vez ir para mais de R$ 1.400. Significando um aumento exponencial em relação ao valor anterior. Entenda quando sairá este aumento e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Salário mínimo irá aumentar novamente?

Ainda não se sabe ao certo quando será o novo aumento do salário mínimo. Chegou ao Congresso Federal um projeto de lei que propõe uma fórmula base a fim de aumentar o salário mínimo anualmente. Caso seja aprovado, o salário mínimo em 2024 poderá chegar aos R$ 1.441.

O aumento é bem interessante em relação ao valor atual. Lembrando que isso é com base em uma fórmula que usa o Produto Interno Bruto (PIB) a fim de medir realmente o crescimento econômico e com isso usa outras bases de inflação a fim de medir os índices dos preços.

Desse modo, a fórmula consiste no reajuste anual com base no índice dos preços aos consumidores dos últimos 12 meses e com base ao PIB de 24 meses atrás. Desse modo, é possível elevar positivamente o salário mínimo com ganhos reais acima da inflação.

Entretanto, há um grande problema entre os parlamentares. Porque alguns acham que isso poderá impactar de maneira negativa a economia do país. É válido lembrar que a proposta ainda está em seu início, precisando ser aprovada pela Câmara e Senado.

Portanto, tudo indica que talvez não seja aceita até o próximo ano. Geralmente os PLs mais recentes demoram um pouco mais para serem votados e principalmente votados. Após passar por todas as instâncias chegam até o presidente.

Novo modelo de cálculo poderá recuperar poder de compra

Logo após o anúncio do novo salário mínimo em dezembro de 2022, muito se foi falado sobre o impacto negativo. Porque o salário em si é cinco vezes menor que o salário mínimo ideal. A fim de cobrir os gastos básicos e ter ainda direito a lazer.

Portanto, essa tentativa de alguns parlamentares possui como intuito recuperar o poder de compra dos brasileiros. Com isso, irá ainda estimular a crescente economia do país.

Ainda é necessário que esse PL seja aprovado. Há vários fatores que envolvem o projeto. Desse modo, não é do dia para a noite que o mesmo será aprovado e aceito por todos. É válido lembrar que para tudo isso há uma justificativa.

O Governo Federal através de seus parlamentares alegam que essa fórmula foi bastante utilizada anteriormente. E que ela foi a chave para o aumento real do salário mínimo em aproximadamente 77% entre os anos de 2003 e 2015.

Por isso eles pretendem retomar o mesmo índice de cálculos. A fim de devolver aos brasileiros o poder de compra e um salário mínimo com base nos custos essenciais do país.