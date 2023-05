Famílias receberão dinheiro EXTRA do governo em junho no CadÚnico

O Novo Bolsa Família entrou em vigor há pouco tempo e já está mudando a vida de várias pessoas, mas, o que vem pela frente promete melhorar ainda mais a vida dos beneficiários. A partir do mês de Junho, os beneficiários do programa social em questão, receberão um aumento ainda maior do seu benefício mensal, tudo isso em prol da equidade entre os inscritos no programa de transferência de renda. Confira os novos valores.

O que mudou com o novo Bolsa Família?

O novo bolsa família mudou o panorama de muitas pessoas, principalmente, daquelas famílias que possuem filhos pequenos em seu núcleo familiar e é preciso de uma atenção diferenciada para as crianças. Uma vez, que o governo cedeu um adicional de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 06 anos de idade, o que pode totalizar até R$ 300 a mais.

Além disso, há como acumular os adicionais, por exemplo, se uma família recebe o adicional para as crianças com idade inferior a 6 anos, o vale gás e claro, o Bolsa Família, haverá meses que o valor que ela receberá pode ultrapassar a casa dos R$ 1.000, algo nunca visto antes, por exemplo.

Mas já diria o escritor ‘com grandes poderes, vem grandes grandes responsabilidades’ e é exatamente isso que ocorre no Bolsa Família. Como os benefícios são muitos, o governo também está cobrando mais dos beneficiários, ou seja, a frequência escolar satisfatória na escola, além de manter a caderneta de vacinação em dia e para finalizar, as gestantes devem ter acompanhamento durante toda a gestação e as crianças acompanhamento com o nutricionista.

E quais as novidades que irão surgir em Junho?

De Junho em diante, as famílias também irão receber mais um adicional, esse adicional é referente a R$ 50 que será dado por cada criança ou adolescente com idade entre 7 e 18 anos que existir no núcleo familiar. Mas, as gestantes também terão direito a esse adicional.

A grande novidade de fato está acerca da renda per capita mínima, que haverá para os beneficiários do Bolsa Família. Isto é, essa renda será de pelo menos R$ 142 por pessoa, isso serve para que haja uma justiça maior na divisão do pagamento de acordo com a realidade de cada família.

No caso, se uma família tiver 10 membros, eles irão receber o equivalente a R$ 1.420, para poder respeitar a renda per capita mínima. E isso faz total sentido, uma vez, que para uma família com 2 pessoas, os R$ 600 são suficientes, ao passo que para uma família de 10 pessoas, esse valor será irrisório.

