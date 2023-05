Quer trabalhar? Estudo aponta PROFISSÃO que mais empregará até 2027

Qualquer pessoa que queira trabalhar ou já esteja no mercado de trabalho e se mantenha atenta em relação a ele já notou o quanto a I.A. (Inteligência Artificial) se popularizou.

Inclusive, há quem acredite que não passa de uma moda momentânea, e que muito em breve esse assunto deixará de ter tanto destaque. Quem pensa dessa forma, porém, está muito enganado.

E isso se dá por conta do fato de que os avanços tecnológicos, a exemplo da big data e da própria Inteligência Artificial, são fatores extremamente importantes, que estão impulsionando os empregos e as mudanças no mercado de trabalho como um todo, conforme apontado por uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial.

Inclusive, o relatório Futuro do Trabalho, que é criado pelo Fórum citado, aponta que quase 70 milhões de oportunidades de trabalho ligados à questão ambiental (e à Inteligência Artificial), surgirão até o ano de 2027.

Quem não abre mão de trabalhar, porém, precisa compreender que, por outro lado, mais de 80 milhões de empregos deixarão de existir justamente por conta dos fatores acima citados.

Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos no decorrer da leitura abaixo.

As oportunidades serão melhores para quem escolher trabalhar nestas áreas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para quem pretende trabalhar sempre, prestar atenção ao mercado de modo geral é essencial

O relatório do Fórum Econômico Mundial realmente é direcionado para o futuro do mercado de trabalho. E, nesse caso, aponta a expectativa de que o mesmo seja reduzido em mais de 10 milhões de empregos (14 milhões, para sermos mais exatos), sendo que esse número representa aproximadamente 2% de todas as vagas de trabalho que existem na atualidade.

Pelo menos 800 empresas foram consultadas para que a pesquisa fosse feita e, de modo geral, as mesmas apontaram que, muito em breve, o trabalho de modo geral será baseado na sustentabilidade e na transição ecológica.

As funções de quem quiser trabalhar serão impulsionadas, em grande parte, pela tecnologia e pela digitalização: por conta dessa influência, espera-se que 2 milhões de novas oportunidades surjam, dando destaque especial ao setor de dados e big data como um todo.

As profissões que devem ser o foco de quem quer trabalhar com algo promissor

Existem muitos tipos de trabalho que irão crescer muito até 2027, e muitos deles são citados no relatório.

Analistas de dados, analistas de segurança da informação e especialistas em aprendizagem de máquina, por exemplo, terão ótimas oportunidades de trabalho em um futuro extremamente próximo.

Vale lembrar, inclusive, que toda essa tendência é impactada diretamente pelas empresas que querem adicionar cada vez mais a transformação digital em seus negócios, utilizando novas ferramentas.

75% delas, aproximadamente, querem finalizar esse processo no máximo até o ano de 2027, e já estão fazendo os investimentos necessários para isso, inclusive no que diz respeito a treinamentos para os seus colaboradores.

Porém, é preciso lembrar das profissões que deixarão de existir, a exemplo dos caixas de banco e dos funcionários dos Correios, que serão substituídos por atividades automatizadas.

