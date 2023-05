Dá para saber com quem ELE ou ELA mais conversa no WhatsApp; aprenda

Em um casal um dos pilares mais preciosos é o da confiança, sem ela, ninguém consegue manter uma relação saudável. E no dia a dia, algumas ações podem acabar acarretando na quebra dessa confiança, mas a priori, alguma ação gera apenas uma suspeita, até que posteriormente, a suspeita é confirmada e pode culminar em uma separação, por exemplo. Para ajudar a averiguar as suspeitas, o WhatsApp possui uma ferramenta que pode mostrar com quem o seu parceiro conversa mais, confira como saber.

É possível saber com quem ele mais conversa?

Sim, é totalmente possível saber isso. A única desvantagem é que o algoritmo, em um primeiro momento, só considera as mídias de imagens e vídeos e não as conversas de texto de fato. Mas mesmo assim, já é um grande indício para uma desconfiança, saiba como ter essa informação:

Abra o aplicativo do WhatsApp e após isso, nos 3 pontinhos e em ‘configurações’;

Posteriormente, vá até ‘Dados de armazenamento’ e posteriormente clique em ‘Gerenciar armazenamento’;

Agora, o aplicativo irá mostrar na tela uma lista com os contatos nos quais a pessoa gastou mais dados e armazenamento durante todo o tempo;

Ao escolher um usuário em questão, há como saber quais arquivos foram enviados.

. Embora haja essa técnica, não é correto tomar à força o celular de uma pessoa e querer ver suas conversas, isso, quando feito dentro de um relacionamento, pode estragar de uma vez por todas a confiança que há nele.

É possível saber onde o parceiro está pelo WhatsApp?

Sim, isso também é possível, obter informações em tempo real acerca da localização do parceiro. Graças a uma nova funcionalidade que foi adicionada ao aplicativo há um tempo, que chama-se localização em tempo real, com ela, é possível obter atualizações de onde o outro está por um determinado espaço de tempo.

Para ativá-la, é preciso ir até a conversa do parceiro e compartilhar a localização, é importante ter o cuidado de sempre deixar a internet ligada, para que as atualizações realmente cheguem em tempo real. Com essa técnica, você também tem mais um aliado para saber se algo de errado está ocorrendo no seu relacionamento.

Todavia, não use apenas isso para querer descobrir algo de errado, use também para cuidar. Sabe que o parceiro vai sair para algum lugar que é mais perigoso? Ative a localização. Dessa maneira, caso ocorra algo você irá conseguir achá-lo rapidamente.

