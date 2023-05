ALELUIA! Velho incômodo do WhatsApp será eliminado de vez (alguns vão chorar)

Boa notícia! O WhatsApp é um dos maiores mensageiros do País e através deles milhões de Pessoas Físicas e Jurídicas rodam suas vidas. Visto que ele é um dos fortes aliados no comércio brasileiro. Através dele muitos brasileiros atendem clientes, realizam vendas e compras. Como todo aplicativo, o WhatsApp possui bugs e inconsistências. Na última semana uma falha chamou a atenção de seus usuários, o não aparecimento dos status, imagens, gifs, etc. Ao invés de aparecer essas informações, apareciam bolhas acinzadas.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

WhatsApp resolve de uma vez por todas o bug

Portanto, trata-se de um bug na versão do WhatsApp. Constantemente o aplicativo está sendo atualizado e como toda e qualquer aplicação requer um tempo de validação. Desse modo, pequenos bugs podem surgir. Em algumas versões mais e em outras menos.

Desse modo, o bug da vez acabou chamando a atenção de todos porque o WhatsApp parou de exibir imagens, gifs e os populares status. Usuários acabaram achando ruim e foram até as redes sociais reclamar com a Meta.

Entretanto, em resposta a Meta afirmou que a versão está sofrendo alguns bugs e ainda precisa de correção. Visto que os problemas estão presentes na versão Beta do aplicativo. A versão publicada na Play Store para todos os usuários é sempre a versão mais estável da aplicação.

Para resolver o problema é necessário instalar uma versão estável, até que a versão com bugs seja corrigida definitivamente. Podendo acontecer em dias, semanas oua té meses. A versão bugada é a 2.19.67. Que pode ser substituída pela mais recente que a antecede.

O primeiro passo para corrigir o bug é deixar de receber essas versões betas, evitando instalar versões instáveis. Lembrando que não é em todos os aparelhos que o erro acaba persistindo.

Como corrigir o bug do WhatsApp?

Não há como corrigir o bug, porque é instabilidade do próprio aplicativo. Então, é necessário desinstalar a versão em si e instalar uma versão estável do aplicativo. Que está disponível na Play Store.

Entre na Play Store e vá até a aba de testadores do aplicativo ( https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/ )

) Clique em “Sair do programa”;

Faça backup das conversas e mídias;

Realize o downgrade da versão.

Pronto! Logo após desinstalar o aplicativo, basta ir na Play Store e instalar a versão estável da aplicação. Essa manobra é conhecida como downgrade, cujo consiste em realizar uma desatualização forçada a fim de evitar possíveis bugs da nova atualização.

As versões betas do WhatsApp ficam em testes por mais ou menos 15 dias. Desse modo, após esse período a versão beta ganha um pouco mais de estabilidade e sobe diretamente para a Play Store, onde é possível realizar a atualização.