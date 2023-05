Salário de R$ 9 MIL e mais de 3 mil vagas: novo concurso do IBGE

Um novo concurso do IBGE está prestes a ser anunciado de forma ainda mais oficial: o Instituto aguarda somente o aval definitivo para que possa abrir pelo menos 3 mil oportunidades de trabalho. E a faixa salarial é extremamente animadora: ela vai variar entre R$ 3,6 mil e R$ 9,3 mil, sendo que os cargos deverão ser ocupados por pessoas que possuem Ensino Médio completo (pelo menos 1.800 oportunidades) ou Ensino Superior (aproximadamente 1.200 vagas).

O certamente já foi solicitado, e agora depende apenas da publicação oficial. Porém, Esther Dweck, que atua como chefe do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, já afirmou que este concurso do IBGE está prestes a ser fechado.

A afirmação foi feita durante uma entrevista prestada ao Correio Braziliense e publicada no último dia 30, domingo.

Porém, antes disso, Simone Tebet (Ministério do Planejamento e Orçamento) já havia mencionado o Instituto, enquanto falava sobre a volta de certames federais em uma aula na Unifesp.

Aliás: segundo a ministra, outros concursos “poderosos” estão por vir, incluindo um para a Receita Federal e outro para o Ipea.

Mais informações sobre o novo concurso do IBGE, especificamente, podem ser conferidas a seguir.

Salários, cargos e outras informações importantes

As vagas, de modo geral, serão de fato confirmadas apenas depois que o edital for publicado. E isso também vale para os ganhos e para as lotações. Porém, na solicitação que fez em abril, o órgão pediu que 3.044 vagas sejam abertas.

1.848 serão para técnicos em informações geográficas e estatísticas (é exigido Ensino Médio), e 1.196 serão para tecnologistas, analistas e pesquisadores (exige-se Ensino Superior).

Espera-se que, de fato, os selecionados para as vagas de nível médio recebam R$ 3,6 mil, e que os ocupantes das vagas de nível superior recebam R$ 8,4 mil.

Por fim, considerando os últimos dois concursos do IBGE, há grandes chances de que as vagas sejam ocupadas em todo o país, e de que as provas sejam aplicadas em todas as capitais. Afinal, foi essa a estratégia adotada nos anos de 2015 e de 2013.

Como foi o último concurso do IBGE

A prova do último concurso do IBGE foi aplicada em 2016, sendo que o edital foi lançado em 2015 e todo o processo foi organizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Ao todo, foram 600 vagas abertas, para a ocupação de 3 cargos, e mais de 500 mil pessoas se inscreveram em todo o país.

O concurso anterior foi lançado oficialmente no ano de 2013, sendo organizado pela Fundação Cesgranrio, tendo 300 vagas anunciadas: foram mais de 100 mil inscritos.

Ou seja: o concurso do IBGE não costuma ser lançado com grande frequência.

Logo, as pessoas interessadas devem começar a se preparar desde já, de modo que possam fazer a prova com tranquilidade e garantir ótimas colocações no setor público.

