TUDO NOVO DE NOVO: Meta anuncia mudanças drásticas no WhatsApp

Neste dia 05 de maio, sexta-feira, o WhatsApp fez o anúncio de que a criação de enquetes e o compartilhamento de mensagens dentro do aplicativo estão com novos recursos liberados, tanto para celulares do sistema operacional Android quanto para os iPhones, que funcionam via sistema iOS.

Entre todas as novidades podem ser citadas, por exemplo, a busca por enquetes de forma filtrada, o voto único e até mesmo o acompanhamento de todos os resultados da votação, de forma simplificada.

Por meio dessa mudança, será possível, ainda, compartilhar mídias diversas com legendas.

É preciso lembrar, porém, que os usuários estão recebendo as novidades aos poucos em seus aparelhos.

Nas próximas semanas, os uusários do WhatsApp irão se deparar com muitos recursos novos | Imagem: Eastlandtunes / pixabay.com

Novo recursos do WhatsApp foram oficialmente anunciados

De todas as funções que foram anunciadas nesta sexta-feira (dia 05), as principais estão direcionadas às famosas enquetes, que começaram a ficar famosas no final de 2022.

Uma delas diz respeito à incrível possibilidade de gerar pesquisas nas quais os membros de um grupo podem votar somente uma vez, sem a opção de múltipla escolha. E o melhor é que utilizar esse recurso é algo extremamente fácil.

Para habilitá-lo, basta que o administrador do grupo, na hora de gerar a enquete, desative a opção “Permitir várias respostas”. Desta forma, os retornos obtidos por meio desse aplicativo, para assuntos específicos, serão muito mais precisos.

Outra novidade, igualmente interessante e também voltada para as enquetes, está relacionada à busca pelas mesmas, dentro de uma conversa.

Inclusive, esse recurso vale não só para grupos, mas também para conversas individuais: o usuário precisa somente abrir a conversa ou grupo em questão, ir em “Pesquisar” e, depois, selecionar “Enquetes”.

Prontinho: já aparecerá na tela toda a relação de enquetes disponíveis. Essa função, por sinal, se assemelha àquela já existente, por onde o usuário pode encontrar links e mídias.

As mudanças ainda contemplam o acompanhamento dos resultados que forem obtidos por meio das votações: o administrador criador da pesquisa receberá uma notificação sempre que um novo voto for coletado podendo, ainda, ver o total de pessoas que votaram.

Com isso, não será preciso entrar na enquete de tempos em tempos para ver como andam os votos.

O encaminhamento de mídias com legendas também se tornou possível

Por fim, outra novidade que há tempos estava sendo desenvolvida, e também foi anunciada esta semana, é a possibilidade de edição das legendas das mensagens que forem encaminhadas a outros usuários.

A partir de agora, o WhatsApp permite que o usuário mantenha, exclua ou edite tudo o que estiver escrito como legenda em um conteúdo, antes de encaminhá-lo.

Vale frisar que esse recurso engloba vídeos, fotos e documentos diversos, como aqueles em PDF, e poderá ser usado facilmente, no ato do envio da mensagem.

Porém, é preciso aguardar algumas semanas para que todos os usuários de fato possam desfrutar das mudanças acima mencionadas. A dica, portanto, é sempre manter o WhatsApp atualizado.

