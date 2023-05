PODEM COMEMORAR! Vitória para os aposentados do INSS acaba de sair HOJE

Todo trabalhador formal passa uma vida toda contribuindo com a previdência social, para no final de sua vida ativa no trabalho, ele possa receber uma aposentadoria. Mas muita das vezes essa parcela da população acaba sendo esquecida pelo governo, entretanto, uma grande novidade acaba de chegar para todos eles e também para os segurados do INSS, e graças a isso, no próximo pagamento eles devem receber um valor a mais em seus benefícios, entenda.

Segurados do INSS terão acesso a benefício antes dos demais

Os trabalhadores que possuem a carteira assinada, recebem todos os anos um valor extra, chamado de abono. Ele é referente ao conhecido Pis/Pasep. O mesmo ocorre de maneira parecida para os segurados do INSS, que recebem o 13º e esperam ansiosamente pelo pagamento todos os anos.

Contudo, o valor era pago tradicionalmente nos meses de agosto e novembro (e o beneficiário recebia em setembro e dezembro respectivamente). Mas nos últimos anos, ocorreu a antecipação do valor em alguns meses, principalmente por conta da pandemia e também para fomentar ainda mais a economia.

E para a alegria de todos os segurados do INSS, mais uma vez o valor do abono citado foi liberado para todos os beneficiários. Assim, o valor será pago em maio e em junho, respectivamente.

Piso da previdência também sofreu um reajuste

Além disso, no dia primeiro de maio também houve um ajuste no piso salarial, o que significa que o piso da previdência também foi afetado. Isto é, subiu o valor mínimo que qualquer trabalhador deve receber ao trabalhar. Antes, o valor era de R$ 1.302, agora, ele é de R$ 1.320. Mas essa mudança só afeta quem recebe até 1 salário, os demais, que recebem valores acima disso, o reajuste ocorre anualmente com base no INPC.

E todas essas ações são de suma importância para aumentar ainda mais a popularidade do atual governo, pois são medidas pontuais que acabam ajudando a todos. Uma vez que, por exemplo, quando o piso do salário é fixado em R$ 1.320, isso ajuda os funcionários, que sabem que não irão receber menos do que isso.

O mesmo ocorre quando há a antecipação do abono, pois além de fomentar a economia, deixa os beneficiários mais felizes, pois irão conseguir gastar o valor da maneira que eles bem entenderem. Agora basta esperar o dia do pagamento para que o valor seja pago, lembrando que há pessoas que dependendo do NIS, só irão receber no próximo mês, isto é, junho, a primeira parcela.

