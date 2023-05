13º DO INSS ADIANTADO: valor será pago HOJE ou semana que vem?

Boa notícia! Após muitos pedidos o Presidente Lula resolveu antecipar o 13° salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os meses de maio e junho. Sempre respeitando o calendário do INSS, é necessário realizar algumas análises para saber o mês exato de recebimento. A assinatura deste decreto aconteceu nesta última quinta-feira, 4. Entenda como vai acontecer e as datas exatas.

Quando o 13° salário será pago de fato? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Lula assina decreto que beneficia brasileiros

Antes de tudo, o decreto prevê que os repasses do 13° salário sejam feitos para as pessoas que neste ano de 2023 receberam o auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou são aposentados/pensionistas do INSS.

A fim de pagar o 13° a esses brasileiros o Governo irá investir aproximadamente R$ 62 bilhões. Lembrando que os repasses já serão ajustados com base no novo valor do salário mínimo, que é de R$ 1.320.

Geralmente os repasses do abono natalino acontecem apenas no segundo semestre do ano. Sendo geralmente em agosto e novembro. Entretanto, em razão da pandemia da Covid-19 o Governo Federal antecipou os repasses por três anos seguidos.

E agora neste ano de 2023, embora o Brasil já não esteja mais sofrendo por esta crise sanitária, o Governo achou por bem antecipar este benefício e conceder o 13° salário antecipado para os beneficiários.

Dependendo da data de recebimento, o beneficiário irá receber os repasses apenas no próximo mês. Veja abaixo o calendário completo de pagamentos. Lembrando que é feito com base no número final do NIS e valor do salário.

Calendário do 13° salário 2023

Portanto, após muita “pressão” por parte de alguns brasileiros o Governo Lula acabou cedendo e concedeu aos brasileiros o 13° salário. Com isso os brasileiros aptos a receber irão em duas parcelas conseguir o valor equivalente a 01 salário mínimo.

Lembrando que o benefício é pago em duas parcelas. Sendo 50% do valor em maio e 50% do valor em junho. A novidade agradou bastante aos brasileiros aptos ao benefício.

Beneficiários que recebem apenas 01 salário

Final do NIS: 1

Data: 25 de maio

Data: 25 de maio Final do NIS: 2

Data: 26 de maio

Data: 26 de maio Final do NIS: 3

Data: 29 de maio

Data: 29 de maio Final do NIS: 4

Data: 30 de maio

Data: 30 de maio Final do NIS: 5

Data: 31 de maio

Data: 31 de maio Final do NIS: 6

Data: 1 de junho

Beneficiários que recebem mais de 01 salário

Final do NIS: 1 e 6

Data: 1 de junho

Data: 1 de junho Final do NIS: 2 e 7

Data: 2 de junho

Data: 2 de junho Final do NIS: 3 e 8

Data: 5 de junho

Data: 5 de junho Final do NIS: 4 e 9

Data: 6 de junho

Data: 6 de junho Final do NIS: 5 e 0

Data: 7 de junho

Portanto, a grande maioria dos beneficiários irão receber a primeira parcela apenas no mês de junho. E logo em seguida a segunda parcela será repassada no mês seguinte. Espera-se que até lá novos calendários sejam divulgados. Entretanto, por enquanto as datas seguem fixas e podem ser alteradas (referentes a segunda parcela).

O pagamento cai automaticamente junto com o salário mensal, sem a necessidade de realizar qualquer manobra para recebimento.