BOMBA DO INSS: novo valor das pensões e aposentadorias assusta

No Brasil, há milhares de pessoas que recebem pensões e aposentadorias e toda mudança que há no salário mínimo vigente afeta diretamente essas pessoas, principalmente aquelas que recebem o benefício com o valor de até 1 salário. E neste ano de 2023, duas mudanças impactam drasticamente milhões de segurados do INSS, a primeira mudança ocorreu no início do ano, já a segunda, ocorreu no último dia 01 de maio, entenda tudo que mudou e quais serão os novos valores que serão pagos para esses beneficiários.

Qual o novo valor dos benefícios do INSS?

O aumento que ocorre tradicionalmente a cada ano, impacta todos os beneficiários do INSS, mas aquelas que mais sentem a mudança são os que recebem até 1 salário mínimo, uma vez que os demais, recebem o reajuste com base no INPC. E até o final do último mês, o salário vigente era de R$ 1.302, todavia, como uma promessa de Lula, o valor aumentou em R$ 18, passando a ser de R$ 1.320.

Vale lembrar que nem sempre o aumento do salário realmente representa isso na prática, uma vez que também há algo chamado inflação. Portanto, não adianta o salário aumentar em 10% se a inflação acumulada foi de 12%, nesse caso, não houve um aumento real. Mas se fosse um cenário inverso, isto é, inflação em 10% e salário em 12%, teria um aumento real.

Com a mudança, os pensionistas, aposentados e segurados de um modo geral irão passar a receber o novo piso salarial todos os meses.

Veja também: RETA FINAL: Prazo Para Declarar O Imposto Está Acabando

Na prática, para que serve o salário mínimo?

Já pensou se cada empresa definisse quanto iria pagar aos seus funcionários? Provavelmente, elas iriam querer pagar valores irrisórios, a fim de aumentar ainda mais o lucro dela no decorrer dos anos. Por conta disso, é necessário que haja uma legislação apenas sobre o salário mínimo.

O termo se refere ao menor valor que um trabalhador pode desempenhar para exercer algumas profissões. A depender do exercício profissional, o piso salarial pode aumentar, como é o caso dos médicos, por exemplo. O mesmo ocorre com a enfermagem, que também está na luta para conseguir alcançar o seu piso salarial.

Então, no Brasil e em qualquer outro país, é de suma importância ter uma lei que legisle sobre o assunto, para saber qual o menor valor que o trabalhador pode ganhar. Isso ajuda até mesmo na hora de realizar outros cálculos, como por exemplo, do imposto pago pelos MEI, que corresponde a 5% do salário mínimo vigente.

Veja também: Você Pode Ganhar R$ 1.998! Decisão Do Governo Sarney Foi Esquecida Por Muito Tempo