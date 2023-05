Governo dará CURSOS DE GRAÇA para quem recebe Bolsa Família

Boa notícia! Os beneficiários do Bolsa Família terão acesso brevemente a inúmeros cursos gratuitos de capacitação profissional. Estima-se que grande parte dos beneficiários do Bolsa Família tenham um certo nível de escolaridade, e isso torna-se muito mais fácil na busca e procura por empregos. Entenda o que se esperar para os próximos meses e os benefícios ligados à educação.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família garante mais educação

Nesta última terça-feira, 2, deputados e senadores comentaram sobre possíveis melhorias que poderiam ser feitas para auxiliar os brasileiros através do Bolsa Família. E então, foi colocado em pauta a possibilidade de parcerias entre o Governo Federal e empresas privadas.

O intuito é oferecer aos brasileiros cursos gratuitos de capacitação profissional a fim de facilitar na busca de um emprego. Visto que o salário pago pelo Bolsa Família é menor que o salário mínimo ideal.

As famílias que possuem crianças entre zero e seis anos podem ter um adicional de até R$ 300 e receber em alguns meses mais de R$ 1 mil, juntando o benefício em si e o Vale-Gás.

O Bolsa Família foi reformulado e se preocupa muito mais com a educação dos brasileiros. Visto que agora há regras que obrigam os membros entre seis e dezoito anos a estarem devidamente matriculados e frequentando as escolas.

Caso contrário terão o benefício suspenso. Isso mostra que a importância do benefício não é meramente financeira, mas educacional e cultural. Ademais, basta aguardar os trâmites do Governo a fim de firmar parcerias com essas empresas e ofertar mais oportunidades aos brasileiros.

Valores do Bolsa Família foram atualizados

Neste mês de junho irá finalizar o processo de migração do programa. Tornando-se de uma vez por todas o Bolsa Família. Com isso o benefício ganhará alguns adicionais e outros serão firmados. Como é o caso do adicional de R$ 150 para as famílias.

Entretanto, há um outro adicional que irá vir nos próximos meses. Este focado nos membros entre sete e dezoito anos. A fim de democratizar os valores e que todos tenham repasses igualitários, estes membros irão receber adicionais de R$ 50.

Portanto, espera-se que até o fim do segundo semestre deste ano haja mudanças e alterações no Bolsa Família. A fim de que os brasileiros sejam beneficiados com melhorias no quesito financeiro e cultural.

Já está sendo produzido e enviado para algumas regiões os novos cartões do Bolsa Família. Com a atualização do Caixa Tem é possível render na poupança diretamente pelo aplicativo. Isso garante muito mais segurança e proativdade aos brasileiros.