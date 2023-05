WhatsApp: fotos, vídeos e PDFs terão nova legenda; veja como habilitar

A primeira semana de maio foi de grandes revelações a respeito do WhatsApp: especificamente na última quinta-feira, dia 04 de maio, foi anunciada uma importante atualização, por meio da qual os usuários poderão fazer o envio de diversos tipos de mídia com o acompanhamento de legendas.

De acordo com a empresa, por sinal, o usuário poderá até mesmo adicionar mais um texto, caso queira dar mais contexto ao conteúdo compartilhado: e tudo isso antes mesmo de fazer o compartilhamento em si.

A novidade diz respeito até mesmo ao envio de arquivos no formato PDF: os responsáveis pela mudança afirmaram que, bem como vídeos e fotos, os documentos nesse formato também podem exigir algum tipo de explicação. Então, nada mais prático do que inseri-la como uma legenda.

O envio de mídias pelo WhatsApp ficará ainda melhor | Imagem: 200degrees / pixabay.com

Em breve, todos os usuários do WhatsApp terão acesso à novidade

A expectativa é de que muito em breve, ainda dentro das próximas semanas, todos os usuários tenham acesso a essa nova funcionalidade.

Porém, o famoso portal G1 teve acesso às informações sobre como o uso acontecerá, e as compartilhou com seus leitores.

Elas estão logo abaixo, explicadas por meio de um passo a passo bem simples que deve ser seguido:

1. Primeiro, é preciso abrir uma conversa dentro do app, e selecionar a mídia que se pretende compartilhar com outro usuário (documento, foto, etc);

2. Depois, será a hora de escolher a opção de encaminhado, em seguida selecionando quem irá receber a mídia;

3. Então, o usuário deverá tocar na letra “X”, para que a legenda original seja removida e para que a nova legenda possa ser escrita;

4. O último passo é clicar na opção “Encaminhar”, para que a mídia seja entregue ao destinatário junto ao novo texto.

Veja também: ELES NÃO QUEREM que você saiba, mas estes são os 3 truques para aumentar a bateria do celular

Também há uma novidade relacionada às enquetes

No final de 2022 o WhatsApp anunciou que passaria a contar com as enquetes como ferramenta de maior interação dentro dos grupos.

E, agora, mais uma novidade chegou ao mercado: as enquetes contarão com a opção de voto único!

Por meio dessa mudança, o administrador do grupo poderá fazer uma configuração para que cada usuário vote somente uma vez nas enquetes criadas. E, para isso, será preciso apenas que ele vá até a opção “Permitir várias respostas” e a desmarque, antes de criar uma nova votação.

O “Whats” também informou que, a partir de agora, as pessoas que usam o app já podem ser notificadas sempre que as enquetes que criarem receberem votos.

E tem mais: assim como é possível pesquisar por link e mídias dentro de grupos, muito em breve será possível fazer a busca também para encontrar enquetes antigas: o usuário deverá ir na opção “Pesquisar” e, então, deverá selecionar “Enquetes”.

Isso sem citar a nova interface deste aplicativo dentro do sistema Android: ela já está sendo testada pelos usuários, e promete a eles muito mais praticidade.

Veja também: DESLEIXADO E ARROGANTE! Como são os 12 signos no WhatsApp