Quem tem celular Samsung também tem direito a este benefício exclusivo

A Samsung é uma empresa que chegou no Brasil e ganhou o coração dos brasileiros ao oferecer diversos produtos eletrônicos com uma grande qualidade. Todavia, nos últimos meses houve algumas polêmicas envolvendo os consumidores e também o PROCON, pensando nisso, para resolver todos os impasses e melhorar sua imagem ainda mais no mercado, a Samsung acaba de liberar um grande benefício para pessoas que possuem um celular da marca, entenda.

Um brinde está esperando os usuários

No ano de 2021, a Samsung deixou de entregar juntamente com os aparelhos vendidos o carregador dele, o que obrigava os clientes a comprarem um carregador à parte, mesmo estando com os celulares lacrados em mãos. O PROCON-SP não gostou nada ao saber disso, uma vez que isso vai até contra o Código de Defesa do Consumidor.

Para resolver os atritos, a empresa entrou em acordo com o Procon e irá disponibilizar a entrega dos carregadores de maneira gratuita, para os usuários que compraram o celular e não receberam o carregador junto. Lembrando que são apenas alguns modelos que estão participando da ação, a saber:

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22 Plus;

Galaxy S22;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21 Plus;

Galaxy S21;

Galaxy S21 FE.

Lembrando que para solicitar o carregador, é preciso solicitar dentro do prazo estipulado pela própria empresa. Além disso, a análise do pedido pode demorar cerca de 8 dias e a entrega até 31 dias.

Veja Também: Terceiro Tracinho Do WhatsApp Vai Denunciar Usuários “Maldosos”

Como fazer o resgate do carregador?

Para participar da promoção e receber o carregador, é preciso ir até o site Samsung Para Você, após isso, basta clicar no banner da campanha que tem por título ‘Resgate Seu Carregador de Tomada’, feito isso, é preciso preencher os dados que serão solicitados, como CPF e informações do celular, como também a nota fiscal.

Então, caso você tenha adquirido um dos modelos citados e precisou comprar o carregador à parte, agora é a hora de receber um novo e totalmente de graça. Lembrando que mesmo que você já tenha um carregador, sempre é bom ter outro na reserva, além de ser um direito seu receber um novo de graça.

Por fim, o site está fora do ar, pois está passando por algumas atualizações, mas no dia 08 de maio ele deve voltar. Tudo isso é para atender melhor os clientes e tornar o processo de resgate menos burocrático.

Veja Também: Google: PL Das Fake News Pode “Aumentar Confusão” Nas Buscas