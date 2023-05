WhatsApp: novidades de HOJE que a plataforma não te contou

Boa notícia! Neste mês de maio o WhatsApp anunciou para os seus mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo uma série de melhorias que o mensageiro irá receber ou já recebeu nesses dias. Lembrando que tudo indica que cada vez mais o app seja atualizado a fim de proporcionar a melhor experiência possível aos seus usuários. Eliminando toda e qualquer concorrência que houver. Veja todas as atualizações e o que esperar para o ano de 2023.

WhatsApp lança novidades exclusivas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia atualizações surpreendentes

Antes de tudo, o WhatsApp irá parar de enviar atualizações para alguns dispositivos de todas as marcas. Visto que alguns aparelhos não suportam mais a atualização do seu sistema operacional, e com isso não irá conseguir receber as novas atualizações do WhatsApp e outros apps nativos sociais. Entretanto, aos que ficam há excelentes novidades!

1. Os aparelhos Android poderão contar agora com o modo “Companion”. Isso possibilita que a mesma conta seja usada em vários aparelhos celular. Bem como acontece com as contas do Facebook. Que podem ser logadas em dois celulares ou mais e até mesmo no computador.

2. Os aparelhos iOS poderão contar com a opção embutida de transcrição de áudio. Agora o dispositivo é capaz de transcrever mensagens de voz diretamente do aplicativo. Atualmente o WhatsApp irá suportar idiomas como o espanhol, português, inglês, francês, árabe, chinês, cantonês e tantos outros.

3. Esse recurso será disponibilizado para todos os dispositivos. Ainda está em fase beta mas trata-se da possibilidade de mover as conversas entre aparelhos logo após uma migração de dispositivos. Isso irá ajudar as pessoas a deixar um pouco mais de lado o Google Drive, não sendo tão dependente dele. Um não irá substituir o outro, mas facilitará muito a vida dos usuários.

4. Agora o WhatsApp terá uma opção para compartilhar automaticamente os status do WhatsApp nos stories do Facebook de maneira totalmente automática. Além disso, será adicionado um terceiro botão nas chamadas do WhatsApp. Isso permite que os usuários consigam responder as ligações usando mensagens, e não apenas atender ou desligar.

O que esperar para 2023?

O Telegram está passando por momentos difíceis em solo Brasileiro, sendo ele um dos principais concorrentes do WhatsApp. Em razão de suas funcionalidades e muito mais. Espera-se que o WhatsApp aproveite este ano de 2023 para investir ainda mais em tecnologia e melhorias e conseguir tomar de vez o seu lugar no mercado.

Hoje em dia o WhatsApp já é um dos aplicativos mais usados no mundo, em paralelo com o seu “primo” Facebook. Portanto, espera-se que a Meta invista cada vez mais nas aplicações e consiga sempre entregar os melhores benefícios e melhorias para os seus clientes.

O ano de 2023 será marcado pela implementação de I.A em vários sistemas e aplicações. Por enquanto o WhatsApp ainda não informou nenhuma novidade direta, entretanto, vários correlacionadas.