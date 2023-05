EXTRA, EXTRA! Incrível notícia acaba de ser dada pelo INSS HOJE

Todo brasileiro que tem sonho e vontade de aposentar precisa ser informado que hoje em dia existem 3 tipos de revisões que podem tentar aumentar o valor do benefício da aposentadoria. Os pensionistas e aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) compartilhou essa informação.

Isso ocorre porque em algumas determinadas situações é possível que o valor seja corrigido ou as omissões no cálculo. Essas revisões dos benefícios do INSS podem dar a chance da pessoa ganhar um aumento significativo no valor da aposentadoria, ao qual recebe todo mês.

Continue lendo o texto para saber como fazer isso.

conheça 3 tipos de revisões do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Revisões do INSS

Como informado acima, tem 3 tipos de revisão que podem ser aplicadas nesses casos para aumentar o valor do benefício. Mas cabe ao segurado analisar todos os critérios de cada um para saber se será possível mesmo solicitar essa revisão.

1 – Revisão do teto

Em primeiro lugar podemos falar sobre a revisão do teto onde os trabalhadores se aposentaram entre o dia 05 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003 e podem pedir a revisão desse teto previdenciário.

Assim, o valor da aposentadoria pode ser recalculado conforme os tetos máximos que foi definido pelas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003.

2 – Revisão da vida toda

Em segundo caso é o da revisão da vida toda onde o valor da aposentadoria pode ser recalculado conforme todos os salários de contribuição do funcionário desde o mês de julho de 1994 e não somente os 80% dos maiores salários de contribuição depois dessa data.

Essa é uma das revisões mais vantajosas que existe para os trabalhadores que tiverem salários altos após o ano de 1994.

Veja também: “Eles” não querem que você saiba desse truque para a revisão do INSS

3 – Revisão por erro no cálculo

E por último e não menos importante, temos também a revisão por erro no cálculo da aposentadoria que foi feito pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), se caso o segurado notar esse erro ele pode pedir a revisão desse benefício.

O prazo para essa revisão é de 10 anos a partir do recebimento do benefício.

Veja também: INSS: auxílio-doença pode acelerar o processo de aposentadoria