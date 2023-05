DOENÇA misteriosa que provoca dor o TEMPO TODO pode garantir benefícios do INSS

Você já ouviu falar sobre a doença misteriosa fibromialgia? É isso mesmo que você escutou, por mais que tenha um nome diferente, a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez uma pesquisa de estudo onde mostra que a fibromialgia atinge atualmente entre 4% a 5% da população mundial tem fibromialgia, e é mais comum nas mulheres.

Mas afinal, o que é fibromialgia? O trabalhador que tem essa doença tem direito ou alguma garantia junto ao INSS?

Fibromialgia, o que é?

A fibromialgia é uma espécie de síndrome clínica, e que desenvolve dores pelo corpo todo, principalmente na musculatura, diversos pacientes sentem dor nos ossos ou na carne, que é ao redor das articulações.

Ou seja, o principal fator é a dor nos ossos, uma dor generalizada. É válido informar também que essa doença gera fadiga, a pessoa acorda cansada e outros sintomas como alterações de memória, ansiedade, e diversos outros sintomas.

A fibromialgia pode levar a aposentadoria?

Nos Estados Unidos, foram feitos alguns estudos que mostram que em 75% dos casos é de fibromialgia, e a partir disso é possível analisar se tem uma incapacidade parcial ou total para exercer o trabalho e até mesmo a vida no dia a dia.

Tudo isso influencia para saber se será possível a aposentadoria, e tem 2 principais tipos de aposentadoria para essa doença.

1 – Aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez é quando o segurado tem alguma incapacidade, seja doença ou algo incurável e assim é necessário se aposentar porque não tem mais como trabalhar. A reforma da previdência trouxe consigo algumas mudanças no cálculo do valor da aposentadoria.

Ou seja, antes era retirado só salários menores, já hoje conta tudo para chegar no valor da aposentadoria que se inicia em 60% do valor da média de todas as contribuições que a pessoa já fez para o órgão, e infelizmente isso é desvantajoso.

2 – Auxílio-doença

O auxílio-doença é um benefício diferente e pode ser mais atrativo e vantajoso financeiramente, pois é pago de 91% da média das contribuições e não tem nenhum vínculo com o tempo de contribuição, que é diferente da aposentadoria por invalidez.

Comprovar a incapacidade temporária é mais fácil do que comprovar uma incapacidade permanente.

Aposentadoria devido a fibromialgia

Benefícios previdenciários do INSS, o pedido também pode ser feito administrativamente direto ao INSS ou também na justiça. O requerimento dessa aposentadoria por fibromialgia deve ser feito diretamente pelo segurado presencialmente ou pelo telefone através do número 135 ou no site do MEU INSS.

