Serasa conscientiza sobre DURAS PENAS para quem tem dívidas atrasadas

Por vezes os brasileiros criam dívidas e acabam deixando de lado. Em razão de não ter penas severas, muitos acabam nem buscando uma maneira de negociar. O Serasa usou suas redes sociais a fim de chamar a atenção desses brasileiros e conscientizar as pessoas sobre a importância de pagar as dívidas e quais são as duras penas que alguns brasileiros podem sofrer caso deixem de pagar suas dívidas! Entenda o que acontece e como evitar da melhor maneira.

Cuidado com ESTAS dívidas

O Serasa é um dos serviços de proteção ao crédito mais importantes do Brasil. Através das redes sociais informou o perigo de atrasar o pagamento das multas de trânsito. Quando o condutor descumpre as regras de trânsito estipuladas pelo CDB, acaba gerando pontos na carteira e multas bem salgadas.

Não pagar essas multas resulta em penas terríveis! Podendo até mesmo perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em alguns casos. Lembrando que ao não pagar os débitos do Detran, os juros são somados à dívida inicial e isso acaba resultando em uma bola de neve que irá crescer a cada dia.

Quando o brasileiro não paga uma multa, a dívida acaba entrando para o Governo e consequentemente para o Serasa. Nesses casos, se a dívida for para a União, o motorista poderá perder até mesmo o direito de dirigir. Tudo depende da situação e contexto.

Outro ponto é a impossibilidade de renovar o licenciamento. Não podendo mais circular pelas ruas. Caso seja pego circulando sem o licenciamento poderá levar uma outra multa e piorar a situação.

O que pode ser feito nesses casos?

Portanto, o recomendado é não deixar nenhuma dívida na mesa. E se deixar, não ser nenhuma do Detran. Porque diferente das outras dívidas “comuns” o Detran possui um rigoroso sistema de cobrança, que resulta em consequências ruins que complica a vida de qualquer brasileiro.

E o principal deles é a impossibilidade de dirigir. Caso o veículo seja pego sem o licenciamento, poderá ser removido até o pátio do Detran. A solução para isso é o aplicativo “Carteira Digital da Serasa”. Através do aplicativo é possível pagar a dívida em até 12 vezes usando o cartão de crédito. Lembrando que é necessário ter o limite disponível no cartão de crédito.

Em parceria com o Zapay, os pagamentos acontecem facilmente. Lembrando que é possível consultar todas as dívidas e débitos em questão. É uma excelente oportunidade para os brasileiros que têm pendências com o Detran e precisam começar o ano de 2023 livre de dívidas!