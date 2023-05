Quem nasceu em maio tem GRANDE VALOR para sacar na Caixa

Boa notícia! Alguns trabalhadores brasileiros terão uma grande surpresa neste mês de maio. Há um benefício liberado para eles que pode mudar as suas vidas. Trata-se do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que acabou de ser liberado para todos!

Trabalhadores que nasceram em maio ganham surpresa

O FGTS acabou de ser liberado para todos os trabalhadores que nasceram em maio e escolheram a opção do saque-aniversário. Com isso, já podem preparar as contas bancárias para receberem as possíveis boladas do fundo de garantia.

Durante o início do Governo muito se foi falado sobre a modalidade. Por enquanto, ela ainda está ativa e deve permanecer assim até o fim deste ano. Entretanto, alguns ministérios do Governo pretendem acabar com a modalidade.

É possível sacar valores a partir da quantia armazenada na poupança. O quanto mais dinheiro se tem, menor será a taxa de saque. Mas há um adicional de saque em todas as modalidades. Ademais, ninguém sairá perdendo. Lembrando que para receber o saque é necessário ter escolhido a opção faltando até 01 dia para o mês encerrar.

Isto é, o mês de nascimento. Caso contrário, terá que aguardar o próximo ciclo de pagamentos. Raramente há pagamentos retroativos do saldo do FGTS. Caso o trabalhador opte pela modalidade de saque-aniversário, não irá conseguir sacar o saque-rescisão.

Como sacar o saque-aniversário? Vale a pena?

Caso o trabalhador não alterne a modalidade de saque para saque-rescisão, e prefira manter o saque-aniversário ativo e assim todos os anos receber uma determinada quantia do FGTS, o mesmo não terá direito ao saque rescisão que permite a retirada do valor parcial e nem a multa de 20% ou 40% sobre o valor.

Para sacar é necessário entrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e ir até FGTS e marcar a modalidade “Saque aniversário”. E então, no mês do aniversário do trabalhador o mesmo irá receber o valor diretamente na conta bancária.

Muitos preferem ir até a Caixa Econômica Federal. É necessário levar os documentos de identificação. Caso em até 03 meses ninguém realize a retirada do saldo, o mesmo retorna para a poupança do FGTS. Caso o trabalhador tenha plena certeza do seu emprego, é uma boa optar pelo saque-aniversário.

Caso contrário, não retirar a modalidade de saque-aniversário irá resultar em um grande problema em alguns casos. Porque o trabalhador irá sair sem qualquer direito referente ao saque rescisão. Tendo que recomeçar o ciclo e então conseguir o saque.