Bolsa Família vai aumentar com o salário-mínimo renovado em maio?

No dia 01 de maio, que é considerado e comemorado o Dia do Trabalhador, o presidente Lula fez o anunciou o aumento do valor do salário-mínimo, e com isso, muitos grupos comemoram e não somente a classe trabalhadora.

Aposentados, pensionistas, quem recebe seguro-desemprego, BPC e outros benefícios, também ficaram felizes já que o valor do auxílio deles tem como base o valor do salário-mínimo.

Devido a isso, os beneficiários do maior programa social do Brasil, que é o Bolsa Família, querem saber se o benefício deles tem chance de aumentar já que o valor do salário-mínimo elevou um pouco a partir de maio. Pois eles são um grupo que fazem parte de um programa social e que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, todos são atingidos pela inflação.

O valor do Bolsa Família vai aumentar?

Já temos essa resposta e infelizmente é não. Por mais que o valor do salário-mínimo tenha aumentado o valor do benefício não sofrerá alteração e devem continuar com os mesmos valores que foi estabelecido desde o relançamento do programa no mês de março, que foi quando ocorreu a correção dos últimos valores.

Desde quando o programa do Bolsa Família foi relançado, Lula já anunciou que colocou alguns benefícios complementares para ajudar na renda das pessoas que tem família numerosas. Oficialmente, o valor do Bolsa Família não é atrelado ao valor do salário-mínimo.

Valor do salário-mínimo

Depois do pronunciamento do presidente Lula (PT) sobre o aumento do valor do salário-mínimo, passou de R$1.302,00 para R$ 1.320,00, e esse valor já começou a valer já que a assinatura da Medida Provisória foi feita e o documento também já foi publicado no Diário Oficial da União.

Podemos analisar que esse aumento no salário vai impactar primeiramente e diretamente a classe trabalhadora que está ativa, além disso os aposentados, pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também se saíram bem e aqueles que recebem o valor do salário-mínimo também receberão o aumento.

Lembrando que o pessoal que recebe seguro-desemprego e BPC (Benefício de Prestação Continuada) também vão receber o valor do salário-mínimo atualizado. O mesmo também para quem tem direito do abono salarial.

Valor do Bolsa Família

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, mostra que os usuários do Bolsa Família neste ano de 2023 estão recebendo o valor fixo da parcela de R$ 600,00.

