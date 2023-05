Passou 2021 trabalhando? Tem GRANA EXTRA chegando até você

Todo trabalhador conhece sobre o abono salarial e mais um lote do benefício do valor do salário-mínimo está para ser pago neste mês de maio para milhões de brasileiros. O abono salarial do PIS/Pasep será pago neste mês para os trabalhadores que nasceram entre o mês de julho e agosto que trabalharam de carteira assinada no ano de 2021.

O PIS/PASEP é um programa que oferece um incentivo ao trabalhador, ou seja, um incentivo financeiro. Você deve estar se perguntando se o repasse desse ano não deveria ser de 2022, já que estamos em 2023, mas o calendário está atrasado devido a pandemia, e por isso que neste ano o pagamento é referente ao ano-base 2021, o ano-base de 2022 será pago em 2024.

Se por acaso você ainda não ouviu falar sobre esse benefício pode estar perdendo a chance de receber algum dinheiro. Veja abaixo mais informações.

PIS/Pasep

Para que o trabalhador possa receber esse dinheiro, seja da iniciativa privada ou servidor público, precisa ter o cadastro no PIS/Pasep pelo menos 5 anos e também precisa ter trabalhado ao menos 30 dias, seguidos ou não, no ano-base de 2021.

Outra exigência que temos que destacar é que o trabalhador precisa ter recebido a remuneração média de até dois salários-mínimos trabalhando naquele determinado ano para uma pessoa jurídica, e precisa também estar com os dados cadastrados e atualizados no RAIS ou no e-Social.

Valor do abono salarial

Para quem não conhece, o abono salarial é de 1/12 do salário-mínimo por mês trabalhado, ou seja, quem trabalhou apenas 1 mês irá receber R$ 110,00, já a pessoa que trabalhou durante 1 ano (12 meses) recebe o valor cheio de R$ 1.320,00. Lembrando que esse é o novo valor do salário-mínimo que foi oficializado no dia 01 de maio.

O pagamento do PIS é para funcionários da iniciativa privada pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é para os funcionários públicos que é pago pelo Banco do Brasil.

Em caso de dúvidas a pessoa pode fazer a consulta desse abono salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, tanto para Android como iOS, ou se caso preferir, pode fazer uma ligação para a Central Alô Trabalhador, pelo número 158.

Também tem como pegar informações pelos canais de atendimento do Banco do Brasil e da Caixa.

Calendário

Como dito acima, esses repasses acontecem pelo mês de aniversário ou pelo número final da inscrição do trabalhador. O lote nesse mês de maio está previsto para iniciar no dia 15 de maio.

PIS

Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem dia 15/02/2023

Nascidos em março e abril: recebem dia 15/03/2023

Nascidos em maio e junho: recebem dia 17/04/2023

Nascidos em julho e agosto: recebem dia 15/05/2023

Nascidos em setembro e outubro: recebem dia 15/06/2023

Nascidos em novembro e dezembro: recebem dia 17/07/2023.

PASEP

Inscrição final 0: recebem dia 15/02/2023;

Inscrição final 1: recebem dia 15/03/2023;

Inscrição final 2 e 3: recebem dia 17/04/2023

Inscrição final 4 e 5: recebem dia 15/05/2023

Inscrição final 6 e 7: recebem dia 15/06/2023

Inscrição final 8 e 9: recebem dia 17/07/2023.

