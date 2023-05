Você recebe benefícios sociais? Caixa Tem apresenta linha de crédito

Já faz algum tempo que o Caixa Tem está presente na vida das pessoas. A priori criado apenas para os repasses do auxílio emergencial, entretanto, posteriormente evoluiu e se tornou o canal oficial de repasses entre o Governo Federal e os brasileiros. Após a sua última atualização, contou com melhoras e uma linha exclusiva de crédito para os clientes Caixa Tem. Veja o que mudou e quem tem direito.

Caixa Tem libera crédito para brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa Tem 2023

O Caixa Tem é usado para receber o Bolsa Família, Vale-Gás, benefícios sociais de vários tipos e até mesmo trabalhistas, como é o caso do PIS/Pasep. Há pouco tempo a Caixa lançou a versão 1.78 da plataforma.

Com ela é possível visualizar o extrato bancário, realizar pagamentos, realizar Pix, receber Pix e até mesmo sacar sem o cartão em mãos, através de um caixa eletrônico. Entretanto, as novidades não pararam por aí.

Logo que o usuário acessa a nova versão do Caixa Tem, passa a ter acesso a conta poupança da Caixa Econômica Federal. Tudo isso de maneira gratuita. E o melhor é que os índices de rendimentos anuais são iguais aos da Caixa tradicional.

Lembrando que é preciso sempre manter os dados atualizados no aplicativo. A fim de que o banco saiba de todos os detalhes financeiros, para marcar a evolução, etc. E com tantas mudanças, até mesmo os beneficiários do Bolsa Família e outros benefícios têm acesso a uma linha de crédito exclusiva.

Com ela é possível abrir um requerimento para análise de crédito. Com a possibilidade de conseguir um crédito da Caixa mediante análise do gerente e responsáveis. Os cidadãos que usam o aplicativo para outros fins, e não somente receber os repasses do Governo, possuem mais chances de terem crédito aprovado.

Outras linhas de crédito são disponibilizadas

Portanto, através do Caixa Tem também é possível realizar outras buscas por crédito. Bem como o cartão de crédito citado acima. Ou também o crédito para o financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal.

Logo após essa atualização, ficou ainda mais fácil dos brasileiros beneficiários conseguirem usufruir dos benefícios em questão. É válido lembrar que é necessário atualizar o aplicativo para ter acesso a esse e tantos outros benefícios do Caixa Tem.

O Caixa Tem é um aplicativo acessível para pessoas com deficiência e não consome o pacote de internet do cidadão. Sem sombra de dúvidas após a sua atualização milhares de brasileiros não beneficiários irão optar pelo app.

Embora haja outros rendimentos melhores que a poupança, entretanto, no Caixa Tem terá a garantia de um banco renomado e tradicional no Brasil.