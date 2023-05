Pronampe: quem pode pedir EMPRÉSTIMO como empreendedor?

Seja Pessoa Física ou Jurídica, em algum momento será preciso ter acesso ao crédito. Seja para o pagamento de dívidas, realização de algum sonho, etc. Conhecer as portas de crédito do país é de suma importância para o crescimento econômico. Aos empreendedores, existe o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O intuito do programa é ofertar aportes para pequenas empresas a fim de que elas venham crescer cada vez mais! Conheça um pouco mais sobre o Pronampe e como ter acesso.

Pronampe é liberado para empreendedores | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pronampe 2023

O Pronampe é um programa originário do Governo Federal. O seu intuito é a abertura de crédito para pequenas empresas. Lembrando que a diferença do Pronampe para outros tipos de crédito são as taxas de juros diferenciadas.

Com isso os pequenos empresários conseguem investir cada vez mais em seus negócios e alavancar de maneira exponencial. Tudo funciona através de uma parceria do Governo Federal e instituiçõies bancárias do Brasil.

Então o empreendedor irá entrar em contato com elas a fim de conseguir o empréstimo. Mostrando o negócio, plano de negócio e a projeção financeira para os próximos anos. O requerimento passará por uma análise e poderá ou não ser aprovado pelo órgão.

Caso o empréstimo seja aprovado, o empreendedor terá a ajuda do Governo. O intuito do programa é oferecer um tempo maior para os pagamentos e taxa de juros muito mais baixas ao ser comparadas com outras do mercado. Portanto, é possível que todo e qualquer empreendedor Brasil consiga o crédito. Basta estar dentro dos requisitos estipulados.

Como pedir crédito no Pronampe?

É bem simples! Na maioria dos municípios basta entrar em contato com a prefeitura local a fim de ter acesso ao programa. Em outros lugares é possível usar a própria instituição financeira como uma intermediária entre ambos os pontos.

O prazo para o pagamento dos empréstimos para este ano de 2023 aumentou! Podendo ser pago em até seis meses com carência de 12 meses para o pagamento da primeira parcela. Lembrando que os juros estão fixados em 6% ao ano, somado com a taxa Selic de 13,75%.

É possível pedir até R$ 150 por CNPJ. As empresas que desejarem podem solicitar empréstimos de até 30% do faturamento ano. Para isso é necessário que o seu faturamento anual seja de no máximo R$ 4,8 milhões.

Ademais, é uma excelente oportunidade para que os brasileiros empreendedores consigam alavancar seus negócios com taxas simplificadas e sem a necessidade de passar por rodadas de investimentos e perder porcentagens da empresa.