INSS: auxílio-doença pode acelerar o processo de aposentadoria

Os trabalhadores formais que estão sob as leis trabalhistas possuem vários benefícios e seguranças. Bem como o auxílio-doença e aposentadoria. Em alguns casos é possível acelerar o processo de aposentadoria e se aposentar muito mais cedo, caso o trabalhador esteja usufruindo do auxílio-doença. É necessário o acompanhamento de um advogado especialista para agilizar o processo. Todos os brasileiros têm o direito. Entenda como funciona e quem pode receber.

Auxílio doença e aposentadoria

O Auxílio doença é concedido aos trabalhadores que por algum motivo tiveram que se afastar do seu trabalho por questões de saúde. Os primeiros 15 dias de afastamento os repasses são por conta da empresa, a partir do 16° dia é através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entretanto, é necessário passar por uma perícia médica para que o benefício seja liberado. Desse modo, a partir do 1° dia é recomendado já entrar com uma ação no INSS para abrir o requerimento da perícia.

Quando aprovado, o beneficiário poderá ter o benefício estendido por até dois períodos antes de uma nova perícia. Entretanto, dependendo do tipo de acidente ou motivo do afastamento, poderá converter o benefício em aposentadoria por invalidez.

Portanto, essa é a dica usada pelos beneficiários que por algum motivo não podem mais trabalhar. Primeiramente acontece o afastamento por doença, e posteriormente temporário. O primeiro também é conhecido como auxílio por incapacidade temporária.

Como converter o benefício?

É bem simples! Basta pedir novamente uma perícia médica. E então, o responsável pelo laudo irá atestar que o cidadão não possui previsão de alta ou melhora médica mediante o seu estado clínico. Com isso, o mesmo irá precisar estar incapacidado de exercer seu ofício.

Lembrando que é necessário estar dentro da carência de 12 meses. Quando o benefício é aprovado o beneficiário irá receber por 24 meses. E então, acontece uma nova perícia médica e será avaliado se o benefício será prorrogado ou não.

O intuito não é retirar o benefício, mas avaliar se houve ou não um avanço no quadro. A abertura do requerimento pode ser feita de maneira online através do aplicativo ou site Meu INSS.

Entretanto, é recomendado que seja contatado um advogado. Porque até mesmo indo em uma agência do INSS, os próprios agentes alegam que essas causas só saem do papel com a presença de um advogado. Caso contrário param na área administrativa.

Geralmente os advogados cobram uma porcentagem sobre o valor do benefício que será recebido. Visto que a partir do dia da perícia ser marcado, começa a contar o benefício e ao ser liberado receberá os atrasados.